Carolina Sandoval “se la cantó derecho” a la ex de José José

La Venenosa de Suelta la Sopa no aguantó más y descargó contra Anel Noreña

Ya sabemos que Carolina Sandoval no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa y ésta vez no fue la excepción. La conductora del show de Telemundo estaba hablando sobre las recientes declaraciones que hizo la ex esposa del fallecido cantante José José, Anel Noreña, sobre el supuesto hijo que éste tendría y que no reconoció, Manuel José.

La señora Anel dijo que “El Príncipe de la Canción” no aceptó a Manuel José y que no lo quería en su vida porque no era su hijo. Las palabras textuales de Anel fueron: “José José no es tu papá, acéptalo mijo”.

Por supuesto, la presentadora de Suelta la Sopa no se aguantó y le dijo: “Anel, José José a ti también te dijo en vida que no te quería, que te odiaba, que eras una bruja “. Agregó también, que le impresiona que Anel Noreña todavía se sienta “la viuda”.

Todo esto en cuanto a la demanda que interpusieron José Joel y Marysol Sosa en contra de Manuel José por usurpación de identidad, ya que el mismo se ha negado a realizarse una prueba de ADN para corroborar así que, efectivamente es hijo del fallecido José José.

Aquí les dejamos las explosivas declaraciones de “La Venenosa”.