Julio Preciado rompió el silencio después de su encuentro con la muerte: “Estaba muy mal”

Buenos días, como siempre agradecido con Dios y con todos ustedes que no han dejado la salud de Julio Preciado sin una oración, una bendición, una plegaria o sus buenos deseos, desde el hospital #centrodelriñónguadalajara solicitó mandarles un cariñoso saludo. Su recuperación es hasta ahora satisfactoria, por lo que seguimos pidiendo a Dios por su total recuperación. 💜🙏🏻