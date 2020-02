La verdad sobre el beso entre Rashel Díaz y el Chef James de ‘Un nuevo día’

Hay mucha confianza entre el elenco del matutino de Telemundo

Rashel Díaz y el Chef James están haciendo un juego y todo se ha vivido a través de Instagram. En la cuenta de este último apareció una foto donde besa a Díaz desde el set de “Un nuevo día“.

“Hoy me dijo que no tengo fotos con ella en mis redes. Le dije: Mira mi Instagram en 5 minutos para que veas que no es así….”, explicó James en su publicación.

Díaz respondió diciendo, “¿serás caradura??? Esa la pusiste hoy! Revisa tu Inst y cuentalas”.

Desde entonces James ha compartido fotos en sus Stories donde ambos aparecen juntos. La verdad de la foto del beso es que los dos se están divirtiendo con la dinámica y una vez más muestran la gran química que hay en el matutino de Telemundo.