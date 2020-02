34 pandilleros detenidos por cazar rivales en Nueva York

Participaron en una "indignante" guerra callejera, según la fiscalía

34 presuntos miembros de pandillas sospechosos de una docena de tiroteos fueron arrestados en Brooklyn como parte de una acusación criminal masiva, anunció el miércoles el fiscal de distrito Eric González.

Los 34 sospechosos, presuntamente parte de dos pandillas rivales en Brownsville, enfrentan una gran cantidad de cargos en la acusación de 122 cargos, que incluyen intento de asesinato, asalto y posesión criminal de un arma.

La acusación también incluye cargos de conspiración, robo y violación. Si se les declara culpables sólo por el cargo principal de conspiración podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.

Las pandillas callejeras WOOO (We On Our Own) y CHOO son rivales amargos que operaron principalmente en Brownsville y Ocean Hill, pero su violencia se extendió a East Flatbush, Remsen Village y otras áreas vecinas, según la oficina del fiscal de distrito.

En los últimos dos años, participaron en una guerra callejera que consistió en cazar miembros rivales y dispararles a la vista, citó Pix11.

“Esto es indignante y no será tolerado”, dijo González en un comunicado el miércoles. “Estoy seguro de que este derribo, que se centra en los conductores de delitos violentos, tendrá un impacto medible en la seguridad pública al atacar a los delincuentes que cometen violencia en nuestras comunidades”.