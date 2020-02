El patrón ha hablado: Emilio Azcárraga decide que Roger Martínez no juegue con el América

El periodista deportivo Rubén Rodríguez afirmó que el dueño del América fue quien determinó borrar al colombiano del club

Desde hace algunas semanas, Roger Martínez vive una auténtica telenovela con el América. Primero el colombiano afirmó que quería abandonar a las Águilas para emigrar a Europa pero la única propuesta que le llegó del viejo continente fue del Genoa de Italia y el América la rechazó. Posteriormente, el Inter Miami de la MLS ofreció 15 millones de dólares por el cafetalero, pero el futbolista no aceptó, argumentando que la liga estadounidense no tiene gran nivel competitivo.

Tras esta negativa de irse a la MLS, Miguel Herrera declaró que Roger Martínez ya no sería tomado en cuenta para jugar con el América, pero al parecer esta decisión no fue del cuerpo técnico, sino del mismísimo dueño de la institución: Emilio Azcárraga.

En el programa Agenda FOX Sports, el periodista Rubén Rodríguez afirmó que borrar a Roger del América fue idea del dueño del club: “Lo que yo sabía era que Emilio Azcárraga estaba molesto con él (…) Miguel Herrera señaló que no tiene ningún tema con Roger Martínez, lo está rebasando. Miguel lo quiere poner porque sabe la calidad del jugador. Yo sé que hasta los capitanes se juntaron con Miguel y le pidieron que jugara y Miguel les dijo que no iba a jugar porque no era decisión suya. El tema es mucho más allá”.

Rodríguez profundizó más en el tema y recalcó que el delantero cafetalero sabe que en las Águilas no tendrá minutos: “El tema no es su futbol, el tema no es futbolístico, el tema es de vestidores, de actitud, otra cosa que no le gustó a los dueños y el dueño (Emilio Azcárraga) puede hacer lo que quiera con su equipo (…) Roger es consciente de que no está en Miguel (Herrera), no está en (Santiago) Baños, no está en sus compañeros… Roger sabe que en el América está borrado, así de claro”, afirmó el periodista.

A Roger Martínez le quedan pocas opciones si quiere salir del América. El mercado europeo ya está cerrado y solo podría emigrar al futbol sudamericano, la MLS o la Liga MX, pero el gran problema es su alto sueldo. ¿Cómo terminará esta historia?