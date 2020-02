El “Pivi” Romero recibe condecoración del Ejército Mexicano por obtención de cinturón

View this post on Instagram

'PIVI' ROMERO RECIBE CONDECORACIÓN DEL EJÉRCITO El olímpico mexicano Juan Pablo 'Pivi' Romero, miembro del Ejército mexicano, recibió en las instalaciones del Colegio Militar un reconociemnto al mérito deportivo por haber conseguido un título de corte internacional avalado por el Consejo Mundial de Boxeo el pasado mes de julio, tras noquear al venezolano Néstor González. Romero Marín, con marca de 15-0, con 9 triunfos por la vía del nocaut en el boxeo profesional y que ostenta el grado de Sargento segundo, recibió la condecoración al Mérito Deportivo de Segunda Clase de manos del secretario de Defensa Nacional, General Luis Crecencio Sandoval González, y aprovechó la oportunidad para agradecerle el apoyo brindado a todos los deportistas del Ejército mexicano. Juan Pablo, invicto en el boxeo de paga, espera realizar la segunda defensa de la corona, lo más pronto posible y ha trabajado en ello bajo las órdenes de su padre y entrenador, el profesor Pablo Romero. El campeón FECARBOX de los superligeros, confía en que de la mano de Promociones del Pueblo pronto tendrá la oportunidad de presentarse en el extranjero y poner muy en alto el nombre de México.