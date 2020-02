Conoce la canción que ha competido 11 veces por un Oscar desde 1988

La actriz Chrissy Metz tendrá la oportunidad de interpretar la canción este domingo en el Teatro Dolby

Esta entrega de los Oscars será la onceava ocasión en que la canción “I’m Standing With You” de Diane Warren compita por una estatuilla dorada.

La primera ocasión que lo hizo fue en 1988 y en la década de los 90 compitió en tres años consecutivos, pero nunca ha sido ganadora.

¿Qué le da esperanza esta ocasión? Resulta que la autora original ha sido cada vez más quisquillosa con la manera en como se utiliza la canción, que este año compite gracias a la película “Unbreakable ” o “Un Amor Inquebrantable de la directora Roxann Dawson.

Sin embargo, a pesar de que al principio Warren no estuvo muy de acuerdo con que fuera la propia actriz de la película, Chrissy Metz, la encargada de hacer la interpretación, una vez que la escuchó hacerlo no pudo estar más convencida de que era la persona ideal, pues la actriz también tiene dotes de cantante.

Metz tendrá la oportunidad de interpretar la canción durante la ceremonia este domingo en el Teatro Dolby y es una de las competidoras a Mejor Canción Original junto a “Into the Unknown”, de Frozen 2; “(I’m Gonna) Love Me Again” de Rocketman, la biopic de Elton John; “Stand Up”, de la película Harriet y “I Can’t Let You Throw Yourself Away”, de Toy Story 4.

