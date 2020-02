El antes y después de la reducción de senos de Michelle Renaud: “Me siento feliz plana”

Así luce ahora la actriz mexicana

Michelle Renaud asegura que ha contado con el apoyo de su novio Danilo Carrera, ahora que decidió retirar sus implantes de seno, pues asegura haber sido víctima de la Enfermedad de Implantes Mamarios. Incluso el actor ecuatoriano le dejó en claro que no le importa como luzcan sus senos, la acepta tal como es.

“Es todo un caballero, siempre me ha aceptado como soy, siempre me lo dijo “no me importa cómo sean tus bubbies, grandes, chiquitas, arrugadas, de amamantar, no me importa”; y eso es lo que cualquier hombre debe decirle a su pareja“, platica.

La actriz reconoció que luego de la cirugía para retirar los implantes, su salud ha mejorado considerablemente.

“Cuando me los quitaron, vieron en el quirófano que además yo tenía silicón regado, entonces los síntomas que tenía, si eran de eso, vi muchísimo cambio en mi piel, en mis ojos, se me quitó el acné, manchas, ¡todo!”, indica.

Aunque Michelle confiesa que le preocupó haber amamantado a su hijo Marcelo con silicón regado en sus senos.

“Ya después de que supe que esto existe, porque no lo sabía cuando amamantaba, si digo: “órale, qué pena que estuve amamantando con silicón ahí regado“, no le afectó a mi hijo o no lo sabemos, pero espero que no”, expresa.

La protagonista de “La Reina Soy Yo” señala que llegó a tener miedo de ser una mujer “plana”, pero afirma que hoy la historia es diferente.

“Hoy me los quito y me siento feliz plana, la verdad es que yo también tenía miedo de ser plana, hay como un tabú de “hay que tener bubbies” y no es cierto, el chiste es querernos a nosotras mismas”, dice.

“Las bubbies no le van a dar trabajo a nadie ni tampoco te van a ayudar con tus problemas de autoestima, no es cierto, yo me las operé porque tenía bajo el autoestima, tuve bubbies y seguía teniendo bajo el autoestima, no cambia nada”, completa.