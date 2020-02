México vs. El Mundo: las declaraciones que más han ofendido a la afición azteca

EL pleito co Toni Kross no es el primero de la fanaticada mexicana contra algún famoso

Los fanáticos mexicanos somos, como se dice unos auténticos “jarritos de Tlaquepaque”, esto quiere decir que de todo nos sentimos, que no aguantamos ni una broma que tenga que ver con nuestras cosas importantes y una de ellas es, desde luego, el fútbol.

Qué feo que seas así 😡 Seguro todavía le duele la derrota de Rusia 2018 vs el TRI 😎https://t.co/FyZtSFHtAp — MedioTiempo (@mediotiempo) February 10, 2020

Que no nos insulten ni nos falten al respeto porque nos enfurecemos. El reciente caso de México vs. Tony Kross no hace más que confirmarlo, pero este no fue el primero, ha habido varios casos en que nos ofendemos hasta la médula por algunas palabras de los rivales:

“les tiemblan las piernas”: Nico Kovac, jugador croata que se aventuró a hacer esa declaración a escasas horas del partido entre El Tri y su selección. México jugó uno de los mejores partidos de su historia en Mundiales y ganó 3-1, al que le temblaron las piernas, fue a otro.

Landon Donovan, el eterno rival -y bestia negra- de la selección mexicana, también se aprovechó del momento y declaró antes del Mundial de 2006 que quería ver “de rodillas y humillados” a los jugadores mexicanos.

Jurgen Klopp no se caracteriza por ser hipócrita ni mentiroso, simplemente fue honesto cuando dijo que “No sé nada del Monterrey ni del fútbol mexicano” antes del partido de los Reds ante los Rayados que por poco y saca el equipo mexicano… le iba a salir cara la sorpresa.

Una de las peores fue la declaración que hizo Flavio Azzaro, periodista argentino, que dijo que “El fútbol mexicano es una mierda” y encendió las redes sociales en su contra, porque para defendernos sí somos muy buenos.