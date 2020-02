Qué hacen los criminales con la información de tu tarjeta de crédito cuando te la roban

Tienes que estar muy atento para evitar que te roben estos datos tan importantes

Los hackers están siempre listos para robarte la información de tu tarjeta de crédito al menor descuido, y es que, si llegan a tener esta información, podrían literalmente vaciar la cuenta de tu banco sin casi ninguna dificultad.

Por eso, a continuación, te decimos qué es lo que podrían hacer con tus datos y cómo te los pueden quitar.

Malware

Los hackers hacen este tipo de programas que registra todas las teclas que tocas o toma capturas de pantalla para robarte los datos de tu tarjeta de crédito. Para que no termines afectado por un malware, lo mejor es que no hagas clic en enlaces extraños ni entres a sitios web que no conozcas o luzcan reales, de acuerdo con el portal The Ascent.

Pishing

Esto sucede cuando el hacker se contacta contigo y pretende ser de una empresa confiable para que le des información confidencial. Por ejemplo, podrían llamarte y decirte que pertenecen al departamento de fraude de tu banco y que están investigando actividades sospechosas en tu cuenta. Luego te piden que le des tu número de tarjeta para supuestamente verificar tu identidad.

Obviamente, lo recomendable es nunca dar esta información. Lo que debes hacer es colgar y llamar al número de atención a clientes de tu banco.

Clonación

Los hackers utilizan dispositivos pequeños y difíciles de detectar que instalan en lectores de tarjetas reales para robar información de las tarjetas de crédito cuando hacen una transacción.

¿Qué hacen los hackers cuando te roban estos datos?

Una vez que ya tienen en sus manos eta información tan delicada, los hackers pueden hacer dinero con ella de las siguientes tres formas:

1–Hacen compras en línea

Los maleantes pueden usar la información de tu tarjeta para hacer compras por internet. Este proceso será mucho más fácil para ellos si también logran robarte tu código postal y el código de seguridad del reverso de tu tarjeta de crédito, según informó The Balance.

2–Las venden

Los hackers pueden vender la información de tu tarjeta de crédito por internet por $5 o $100 dólares, todo depende del tipo y la cantidad de información que tengan.

Por ejemplo, puede darla a un precio más alto si el ladrón tiene tu nombre, dirección, fecha de nacimiento, apellido de soltera de tu madre y los tres dígitos de seguridad que vienen en el reverso de la tarjeta.

3–Hacen tarjetas clonadas

Los ladrones pueden hacer tarjetas de crédito que parecen reales simplemente programando la información que te robaron en tarjetas de regalo o tarjetas de crédito prepagadas.

