Ana Bárbara le da el sí a su amado en Instagram 

La última imagen de la cantante en Instagram ha generado rumores de boda. La artista le dedicó estas palabras a su novio: "Te quiero dedicar “mi corazón” que dice sí!"

Ana Bárbara celebra el día de San Valentín y gracias a esto comparte con su público el rostro del hombre que se ha adueñado de su corazón con toda una declaración de amor.

El amoroso mensaje de la cantante reza de la siguiente manera:

“Aunque desde muy niña creí en Los Ángeles siempre desee toparme con uno que se convirtiera en un ÁNGEL GUARDIÁN en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día, y aunque se que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar “mi corazón” que dice sí! Te amo y gracias por ser un Ángel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE y para toooodos estás presente!!❤️”.

La declaración: “te quiero dedicar “mi corazón” que dice sí” ha hecho que se generen rumores de boda alrededor de la intérprete de “Me Asusta Pero Me Gusta”.

Famosos han reaccionado a la declaración de Ana Bárbara deseándole a la pareja mucha felicidad.

QUE VIVA SIEMPRE SU AMOR 💓 AQUÍ EN @chismenolike CONSTATAMOS QUE ESTE SI ES AMOR DEL BUENOS FELICIDADES MI @anabarbaramusic y Ángel Dios siempre bendiga su relación. De las parejas más unidas y sólidas de medio.

😍❤️

🙌 Guappppos

Se sabe hasta el momento que el novio de la mexicana es 15 años menor que ella, y que al parecer se conocieron en el aeropuerto. El romance, según el portal de Mamás Latinas, comenzó en el año 2014 y desde entonces no se han separado.