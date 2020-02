No es el Real Madrid ni el Barcelona, ¿cuál es el equipo más poderoso del mundo?

17 #MLS clubs in 2020 Soccerex Football Finance 100 👏

MLS is second most represented league in the world in this ranking.

Three clubs in TOP30

• LAFC (18)

• LA Galaxy (22)

• Seattle Sounders (27)@MLS_Buzz pic.twitter.com/Tqfy2TZyxU

— Katarzyna Przepiórka 🇺🇸🇵🇱 (@pustulkaa_en) February 13, 2020