VIDEO: Feministas acusan a AMLO de insensibilidad frente a asesinatos de Mujeres

Las feministas lanzaron objetos en la casa oficial de México y pidieron que AMLO les dé la cara

Feministas se concentraron afuera de Palacio Nacional donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece sus conferencias matutinas conocidas como mañaneras. Ahí lanzaron una serie de acusaciones en contra del mandatario mexicano a quien acusaron de insensible por el tema de los feminicidios en México.

Las inconformes vandalizaron la puerta Mariana, uno de los accesos principales a la residencia oficial mexicana. Su principal protesta es por el feminicidio de Ingrid Escamilla, la joven de 25 años a quien su esposo acuchilló y luego desolló, caso que se hizo icónico debido a que las fotos de lo ocurrido circularon en redes sociales y diversos medios de comunicación.

“Todo nuestro respeto al movimiento feminista”, dice el presidente en Palacio Nacional.

El movimiento no necesita tu insoportable respeto, AMLO. Exigimos que los feminicidios terminen YA.#PresidenteIndiferente

— punto de encuentro (@pde_mx) February 14, 2020

Algunas de las manifestantes llevan pancartas con la leyenda: “Andrés Manuel el silencio es criminal“.

Las inconformes pidieron que el presidente López Obrador las reciba y reprocharon que a su parecer el gobierno no esté poniendo la suficiente atención a los asesinatos de mujeres al tiempo de pintar varios lugares históricos y rociar con pintura a policías que trataban de evitar que las protestas se salieran de control.

Se trata del segundo día consecutivo en que feministas protestan en contra del gobierno de AMLO, ya que el jueves quemaron el cachito de lotería que hace referencia a la rifa del avión presidencial.

Además, para este viernes tienen preparadas una serie de manifestaciones por toda la capital del país así como otros estados en contra de los feminicidios.

Mientras tanto, durante su conferencia, AMLO fue cuestionado por la activista Frida Guerrera quien reclamó sobre el trabajo del Gobierno mexicano contra los feminicidios.

“No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política de la avestruz. Todos los días, cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio, en la mañana de ese día apenas empezaban a hacer los cuestionamientos opiné que esto se debió de parar, pero no solo opiné, se paró la posibilidad de hacer esa reforma, entonces no tengo ningún problema de conciencia”, respondió López Obrador

