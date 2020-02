“No mató a nadie”: Jugadores de Chivas salieron en defensa de Uriel Antuna

El jugador fue abucheado por la afición al terminar el partido ante Cruz Azul

En Chivas, el villano de la noche en la derrota ante Cruz Azul fue Uriel Antuna, quien luego de errar varias ocasiones de gol, recibió fuertes críticas en redes sociales y fue abucheado durante y después del partido en el Estadio Akron.

Tras lo ocurrido, sus compañeros Alexis Vega y Fernando Beltrán salieron en su defensa, quitándole la responsabilidad del tropiezo y asegurando que son un grupo y hay unión al interior del equipo.

“Hay que animarlo, creo que todos hemos pasado por ese momento. Hablé con él y le dije que debe tener la cabeza arriba, lo peor que puede hacer es agachar la mirada y la verdad no mató a nadie. Generó muchas jugadas de gol y la gente no ve lo que generó Uri, hizo varias jugadas y provocó un penal, lamentablemente no pudo concretar pero hay que levantar la cara”, señaló Vega.

De igual forma, Vega reiteró que platicaron con Antuna en el vestidor para hacerle entender que su primer gol con Chivas le restará presión para los siguientes partidos. “Hablé clarito con Antuna y lo hicimos varios compañeros, le dije que no se preocupara y que no estuviera ansioso por meter gol porque el primero es el más difícil. Le dije que tuviera mucha perseverancia, cuando cae el primero llegarán los demás y estoy al cien por ciento con Uri como con cualquier compañero”, concluyó Vega, quien suma dos goles en este Clausura 2020 con el chiverío.

#LigaMX l Alexis Vega se expresó sobre lo acontecido con Antuna: "Hablé con él y le dije que tenga perseverancia. Tarde o temprano caerá el gol para él". 📹 @kike_ortega_ pic.twitter.com/RHyfd4fKFS — Campo Deportivo (@CampoDepMX) February 16, 2020

Por su parte, el canterano Fernando Beltrán mostró respaldo al 100% para Antuna, quien llegó con alto cartel al convertirse en uno de los refuerzos de más renombre para el Rebaño: “Hoy se le abuchea a Antuna y es complicado por que él se esfuerza al máximo, trabaja mucho, entiendo la molestia de la gente por que las cosas no salen como ellos quisieran, pero que nos comprendan, estamos trabajando”.

Chivas enfrentará el próximo viernes a los Xolos de Tijuana donde esperan terminar con la mala racha y por fin volver a ganar en el Clausura 2020.