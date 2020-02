ONG´s buscan restringir revisiones de Guardia Nacional en albergues de migrantes en Tijuana

Graciela Zamudio Campos, Directora General de Alma Migrante indicó que se debe velar por los derechos y bienestar de los indocumentados

TIJUANA, México – Dos organizaciones de apoyo a personas migrantes lograron que un Juez en materia de amparo restringiera las revisiones del estatus migratorio a menos de 50 metros de un albergue en la frontera de Tijuana, por parte de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Graciela Zamudio Campos, Directora General de Alma Migrante, una de las dos organizaciones que logró esta resolución el pasado 13 de diciembre del 2019, indicó que junto con la Fundación Regalando Amor, que tiene a cargo el albergue Embajadores de Jesús, solicitaron al Juez que amplíe el radio de protección, pues no es suficiente.

“(Esto se promovió) con motivo del patrón sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos que se ha venido dando en la frontera norte desde junio”, dijo.

“Cuando la GN empezó a funcionar su radio de acción incluyó a los albergues, esto lo hace muy molesto para la población porque a veces les pedían documentos a los migrantes albergados, empezaron a hacer revisiones cerca de la valla fronteriza, prácticamente en todo el territorio y en zonas turísticas, como la playa”, lamentó.

Pese a la suspensión por parte del Juez lograda por los activistas, el 25 de enero, elementos de la Guardia Nacional hicieron revisiones en una tienda de abarrotes cercana al albergue, ubicado en el denominado Cañón del Alacrán, al suroeste de la ciudad.

“Teníamos esa suspensión, pero hace 15 días, los pastores (del albergue) registraron revisiones migratorias de la GN en una tienda de abarrotes, como a 240 metros del albergue, en donde los migrantes están todo el tiempo cargando su celular, comprando agua, y ahí se encuentra la parada del transporte público”, explicó.

“Solicitamos por escrito ante el Juez que hicieran una inspección ocular e indicamos que el método no es suficiente, esto ya lo habíamos incluido antes en una revisión porque la suspensión la habíamos pedido para todos los albergues, pero sólo lo dio para el albergue que promovió la demanda de amparo”.

Zamudio Campos precisó que también se espera una resolución del Juez para que detenga las revisiones en general, bajo el argumento de que no se cuentan con protocolos.

“Este patrón sistemático de violaciones de derechos a todos los migrantes se concentra en dos temas, el primero es que al acercarse los albergues, están violando el Artículo 76 de la Ley de Migración que establece el derecho de los migrantes a recibir ayuda humanitaria, sin que esta sea interrumpida”, apuntó.

“(Además) todas estas revisiones exigen que haya protocolos para realizar este tipo de ejercicios, ya hay una confesión de la autoridad de que no existen los protocolos, por lo que no pueden actuar, la petición es que se suspendan las revisiones migratorias hasta en tanto no existan los protocolos, sobre esto no se ha resuelto”.