Lesión cerebral termina con la carrera del peleador Rafael Lovato Jr.

El presidente de Bellator, Scott Coker, lamentó lo sucedido con el peleador estadounidense

Hace unos días, el campeón mundial medio de Bellator, Rafael Lovato Jr., conmocionó al mundo al asegurar que una lesión en el cerebro pondría fina su carrera, hecho que se ha vuelta una realidad, pues el estadounidense ha dejado el título vacante y ha dado las gracias por tantos años de competencia en las artes marciales mixtas.

“Mi viaje con mi familia y con mi equipo para convertirme en campeón peso mediano de Bellator fue increíble y algo que atesoraré por el resto de mi vida. Soñé con tener un largo reinado como campeón, pero la vida a veces tiene otros planes”, explicó mediante un comunicado.

Anteriormente, Lovato había explicado lo que sucedía y que su médico le indicaba que era mejor hacerse a un lado de las competencias, si es que quería mantenerse con vida y seguir protegiendo a sus seres queridos.

“El radiólogo, sin alguna forma agradable de describirlo, me pregunto ¿Has visto tu cerebro antes? Hay algunas cosas que quiero que veas. Parecía que algo estaba mal. No era un escaneo normal. Pero no sé. Había rastros de decoloración”, comentó anteriormente.

Asimismo, el presidente de Bellator, Scott Coker, expresó su sentir al respecto y le deseó suerte al peleador. “Es un verdadero guerrero del deporte y no puedo decir lo suficiente sobre él por tomar una decisión tan difícil. Su salud es la prioridad para nosotros”, comentó.