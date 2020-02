‘Profe’ Cruz habló sobre supuesto interés de Chivas

El técnico descartó tener contacto con la directiva del Rebaño

Ante los rumores que han surgido en torno al supuesto interés de la directiva de Chivas para contratar a José Guadalupe Cruz, en caso de destituir a Luis Fernando Tena, el mismo técnico mexicano se expresó al respecto para aclarar las múltiples versiones.

En una entrevista con ESPN Digital, el ‘Profe’ señaló que él es el menos indicado para hablar al respecto, pues respeta a los estrategas que están al frente de un equipo. “A mí no me gusta andarme promoviendo y para qué te digo que hay algo, si no lo hay”, dijo el técnico mexicano.

¿Hay acercamientos de Chivas con el Profe Cruz? 😱 Así respondió 👇https://t.co/aZ8BPBnbcK pic.twitter.com/pEghRnrJgP — Futbol Picante (@futpicante) February 18, 2020

Entre sus declaraciones también destacó que es gratificante que un equipo como Chivas ponga la mirada sobre él, pues quiere decir que ha hecho bien las cosas a lo largo de su carrera.”Imagínate que un equipo como Chivas se fije en ti. Es algo que me emociona, por supuesto. No he tenido ningún acercamiento con nadie. No hay ninguna llamada hasta el momento”, señaló.

🚨🚨🚨 Ultimátum no hay, pero se está acabando el crédito de Tena. En caso de ser necesario, el Profe Cruz y Enrique Meza están en la baraja de opciones para dirigir a Chivas. pic.twitter.com/Sy9SMkyN2V — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) February 18, 2020

El ‘Profe’ Cruz ha dirigido a clubes como Monterrey y Morelia, pero es recordado por aquel título de liga que consiguió con Atlante en el Apertura 2007.