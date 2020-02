La Buena vida de los Tucanes de Tijuana

View this post on Instagram

02/20/2020 Es una fecha muy especial! Hoy aquí disfrutando de LA BUENA VIDA!! Después de varias desveladas y varias horas de trabajo en el estudio con mis compañeros #lostucanesdetijuana y el Ingeniero de Grabación el joven @juanmacklis.studio en @masterqstudios por fin podemos escuchar y disfrutar de este nuestro nuevo sencillo #LaBuenaVida esperemos que les guste! Ya disponible en todas las plataformas digitales! Saludos a todos y gracias por su apoyo!