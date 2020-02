‘Tata’ Martino le pone condiciones a Carlos Vela para regresar a la Selección Mexicana

El delantero del LAFC dijo que sí le gustaría regresar al Tri

La relación entre Carlos Vela y la Selección Mexicana sigue dando de qué hablar. El delantero siempre ha estado en polémica con las convocatorias del Tricolor y la afición quiere verlo con el jersey verde, sin embargo se ha hecho mucho del rogar.

Vela le dejó claro a Gerardo Martino que no quería ir al combinado de su país puesto que quería darle oportunidad a las nuevas generaciones, pero hace unas semanas se dijo entusiasmado con la idea de jugar unos Juegos Olímpicos, por lo que dejó abierta alguna posibilidad de regresar al equipo.

🤩 ¿SE IMAGINAN? 🤩 Carlos Vela ⚽️ confesó tener la ilusión de representar a México 🇲🇽 en los Juegos Olímpicos de #Tokio2020 🇯🇵https://t.co/HFnCy4Etl2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 17, 2020

En entrevista con TUDN, el técnico tricolor Gerardo ‘Tata’ Martino’ habló sobre el atacante de Los Ángeles FC y fue frontal al decir que si Carlos quiere estar con el Tri, tendrá que ser él quien busque la oportunidad.

“Le toca a él, no puedo convocar a un futbolista que lo último que me dijo es que prefería estar aparte, creo que quedó asentado en nuestras conversaciones que lo mío estaba hecho, que si él cambiaba de opinión me lo tenía que hacer saber”, apuntó el entrenador argentino.

El ‘Tata’ apuntó que si el delantero está dispuesto a ir a Tokio 2020 sería fantástico y que eso querría decir que podría regresar a la Selección aunque apuntó que no han tenido comunicación.

“Yo escuché notas que hablaba de los Juegos Olímpicos, quiero suponer que si alguien está abierto a los Juegos Olímpicos está abierto a la Selección, pero solo son conjeturas. Durante este año no he hablado con Carlos”, comentó Martino.

Gerardo Martino habló del posible regreso de Carlos Vela a la selección nacional ¿Tiene que convencerlo? Las palabras del entrenador del Tri son contundentes#CarlosVela | #LAFC | #MLS pic.twitter.com/hFvvRI1e1m — Locura (@LocuraDeportiva) February 20, 2020

De igual manera, el estratega alabó la sinceridad del jugador y agregó que le duele su decisión de no asistir con México, aunque espera que cambie de opinión.

“Mi postura la dejé clara publicamente y en forma privada. Tenemos muy buen diálogo. Yo tengo mucho respeto por Carlos, me parece un tipo muy frontal, muy sincero. A mí me puede doler el hecho de que no haya venido a la Selección, pero no puedo negar que es un persona que tenía muy claro lo que quería para su vida. Ojalá que esto cambie, ojalá que él pueda estar a disposición para la Selección”, puntualizó el ‘Tata’.

La Selección Mexicana tendrá Fecha FIFA el 26 y 29 de marzo ante República Checa y Grecia, respectivamente, y comentó que no tiene pensado convocar a Vela.