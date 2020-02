¿Cómo bajar de peso sin pasar hambre?

Sentirse débil, tener frío, estar mareado, irritable y en ocasiones con dolores de cabeza son síntomas de falta de nutrientes

Una de las razones por las que las personas abandonan una dieta es porque se sienten hambrientos. El tipo de dietas que le hacen reducir estrictamente lo que comes o evitar ciertos tipos de alimentos no son las recomendables ya que no proveen todos los nutrientes que el cuerpo necesita.

Con las dietas de moda es posible que al principio sí pierda peso, pero es difícil continuarlas. No se pierde peso permanentemente y luego viene el famoso efecto rebote.

Si pierdes más de 3 libras (casi 1½ kilos) a la semana por varias semanas, puede aumentar la posibilidad de que desarrolle cálculos biliares. Si sigues una dieta de menos de 800 calorías al día por largo tiempo, puede llegar a tener problemas graves del corazón, advierte el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales.

Intenta bajar de peso de manera lenta, pero constante, adopta hábitos de alimentación saludables que pueda mantener a largo plazo, así los resultados serán permanentes.

Consume alimentos nutritivos, que te mantengan lleno y sean bajos en calorías

Puedes rebajar las calorías de sus comidas favoritas recortando la cantidad de grasas o aumentando el contenido de ingredientes ricos en fibra, recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las mejores fuentes de fibra son los granos integrales, frutas y verduras frescas, legumbres y nueces.

Los alimentos con fibra soluble ayudan a reducir la glucosa y el colesterol. Mientras que las fibras insolubles le ayudan a sentir saciedad, favorecen la digestión y previenen el estreñimiento.

Incluye carnes magras, aves, pescado, frijoles, huevos y nueces

Las proteínas son parte esencial de la dieta, necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo, ¡para poder movernos! Se encuentran en todas las células vivas.

Sentirse débil, tener frío, estar mareado, irritable y en ocasiones con dolores de cabeza podría tratarse de anemia. Muchos alimentos con proteínas también contienen otros nutrientes como hierro, folato (ácido fólico) y vitamina B 12 que previenen dicho padecimiento.

Además puedes evitar la depresión. Las vitaminas B6 y B12 son muy importantes para las funciones cerebrales y el estado de ánimo. La deficiencia de ellas puede ocasionar depresión, confusión, irritabilidad, demencia, entre otros síntomas.

Consume alimentos bajos en grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal (sodio) y azúcares adicionales

Un exceso de grasas “malas”, azúcares agregados y sodio favorecen la obesidad. Además son causa de enfermedades cardiacas, derrames cerebrales y demencia.

Puedes incluir en tu dieta alimentos con ácidos grasos Omega-3, reducen la inflamación de los vasos sanguíneos por lo que ayudan a disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

Come despacio

Cuando comes demasiado rápido no le das tiempo al cerebro de enterarse que el estómago ya está lo suficientemente expandido y satisfecho, lleno.

Usa un plato más pequeño

Use un plato más pequeño en las comidas para ayudar con el control de la porción. De esa manera puede terminar todo su plato y sentirse satisfecho sin comer en exceso.

Elija opciones más saludables en restaurantes

Elija platos principales que se hornean o asan en lugar de freírse. Ordena los aderezos o salsas de manera independiente.

Disfruta de los postres

Puedes seguir disfrutando de botanas y postres, sustituye por aquellos que son deliciosos y saludables.

Permite gustos de vez en cuando

Si la mayoría del tiempo de alimentas saludablemente, disfruta de ese pastel, torta o bebida que se te antoja em ocasiones especiales y en porciones pequeñas.

