Confirman que Marysol Sosa sí ha cobrado regalías de ‘El Príncipe de la Canción’, José José

Ahora hay quienes opinan que Sarita no es la mala del cuento

Marysol Sosa, hija del fallecido “Príncipe de la Canción”, José José, negó haber cobrado las regalías de su padre, en la Asociación Nacional de Intérpretes, por sus siglas (ANDI). Sin embargo su declaración ha sido desmentida por parte de Don Mario Casillas, presidente de dicha asociación, según informaron medios aztecas.

Casillas aseguró que tanto Marysol como José Joel -hijos del intérprete- pueden seguir cobrando las regalías de su padre.

“Marysol Sosa, le entregamos nosotros unas regalías de su papá, y un reconocimiento a su papá, José José, por su labor como intérprete, y en la ANDI normalmente hacemos la distribución para los cantantes y para los actores, cada seis meses, algunas ocasiones nos tardamos más“, aseveró, según reportó El Imparcial de México.

Sobre la lectura del testamento se sabe que este aún no ha sido leído, ya que los hermanos -José Joel, Marysol y Sarita- no se han puesto de acuerdo. Sin embargo después de todas estas declaraciones, hay quienes creen que Sarita no es la mala del cuento.