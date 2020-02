Estudio destaca los beneficios de Medicare Para Todos

El plan de cobertura médica podría ahorrar $450 mil millones y prevenir más de 68,000 muertes al año

Desde el primer día, una de las prioridades de la Administración Trump ha sido abiertamente desmantelar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA), también conocida como Obamacare, sin ofrecer una alternativa viable para reemplazarla. Con los ataques del Gobierno al sistema de salud, también aumentó la cantidad de personas sin cobertura y la disparidad en el acceso de la población a cuidado médico accesible. En la actualidad, más de 37 millones de estadounidenses carecen de seguro de salud y otros 41 millones tienen acceso limitado o inadecuado para sus necesidades médicas.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, los candidatos a las primarias demócratas han estado debatiendo y proponiendo soluciones a dicha desigualdad y falta de acceso. Las opciones son muchas y pueden ser confusas, desde cobertura universal, a pagador único (single payer) a “Medicare para todos”, a “Medicare para quienes lo quieran”, a seguro médico a través del empleo. Es difícil identificar cuál opción es la más conveniente.

Según información de Brooking Institution, una organización sin fines de lucro de políticas públicas basado en Washington DC, prácticamente todas las personas que tienen seguro médico en la actualidad reciben alguna forma de subsidio público. El gobierno federal cubre aproximadamente el 85% del costo de Medicare, mientras que los gobiernos estatales junto al gobierno federal cubren el costo total de Medicaid (o MediCal, en California). Las personas también reciben subsidios federales bajo ACA, y también existen subsidios para aquellos que obtienen su seguro a través de su empleo.

Propuestas de cobertura de salud

Las propuestas de la Administración Trump en relación a la cobertura de salud incluyen rechazar los programas de ACA que ofrecen ayuda financiera, así como eliminar los fondos para que los estados expandan la cobertura de Medicaid (MediCal). El Gobierno también propone la eliminación de regulaciones de los seguros médicos, como por ejemplo la prohibición de considerar las condiciones preexistentes de los pacientes, entre otros. Esto es, bajo la propuesta de Trump, los seguros médicos podrían considerar condiciones como la diabetes, problemas cardiacos, o embarazos y aumentar el costo del seguro, o rechazar a dicho paciente.

Por otro lado, algunos de los precandidatos demócratas proponen seguro médico pagado por el Gobierno y conocido como “pagador individual” (single payer). Dichas propuestas varían de candidato a candidato. “Medicare Para Todos” (Medicare For All) es el plan que promocionan los precandidatos Elizabeth Warren y Bernie Sanders; mientras que “Medicare Para Todos los que lo quieran” (Medicare for All Who Want It) es la solución propuesta por Pete Buttigieg.

Medicare, y ahorros, para todos

Esta semana, un estudio de la universidad Yale sin ninguna afiliación política le dio la razón a Warren y Sanders. Según el reporte Mejorando el pronóstico de la atención médica en EEUU (Improving the prognosis of health care in the USA), publicado en la revista médica Lancet, el plan Medicare Para Todos, subvencionado por el Gobierno, podría ahorrar un 13% en gastos nacionales, estos es $450 mil millones de dólares, y a su vez prevenir más de 68,000 muertes al año.

En una entrevista de Democracy Now, la profesora Alison Galvani, epidemióloga e investigadora líder del estudio, explicó los hallazgos de la investigación. Galvani indicó que si bien el plan aumentaría los impuestos, a la larga reduciría los costos a individuos y hogares al eliminar el pago por los seguros médicos. Medicare Para Todos también eliminaría el precio de los medicamentos, deducibles y otros gastos.

La científica señaló que en la actualidad el gobierno estadounidense paga más por cobertura de salud que cualquier otro país en el mundo, y sin embargo no llega a los 30 primeros puestos en lo que a medidas de salud pública se refiere, incluyendo mortalidad infantil y expectativa de vida.

Entre las maneras en las que Medicare Para Todos ahorraría dinero, la científica señaló las tarifas uniformes que impondrían a los hospitales, cuyos costos en la actualidad varían grandemente. Con tarifas uniformes se podrían ahorrar 100,000 millones de dólares en costos.

En cuanto a la diferencia entre “Medicare Para Todos” y “Medicare Para Todos los que lo quieran”, Galvani explicó que el segundo sería una combinación entre el sistema de pagador único y el sistema que existe actualmente de seguros privados, lo que continuaría con los problemas que existen ahora y lo haría excesivamente caro.

Otra de las ventajas del plan de pagador único es que con dicho plan, todas las personas tendrían cobertura, lo que a su vez mejoraría la expectativa de vida de la población. Las personas que no tienen seguro médico tienen índices de mortalidad 40 veces más altos que aquellos con cobertura de salud.

Otro beneficio de este sistema es que, al no existir doctores “dentro” o “fuera” de la red, las personas tendrían mayores opciones para elegir médicos y especialistas.

Derecho universal a la salud

El sistema de Medicare fue creado en 1966, como una solución a la falta de acceso al cuidado de salud de las personas mayores de 65 años de edad que no podían costear los altos precios de los seguros médicos privados. Desde entonces, Medicare ha logrado que el cuidado de la salud de las personas de tercera edad y personas con discapacidades sea un derecho universal.

Para más información sobre el estudio, puedes visitar: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)33019-3/fulltext