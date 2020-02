Por primera vez y entre lágrimas, Paola Rojas comparte que sufrió tras video erótico de Zague

“Me tuvieron que operar dos veces”: La periodista reveló que tras la publicación del video que provoco su divorcio tuvo problemas de salud

Paola Rojas abrió su corazón por primera vez sobre lo que vivió tras la filtración de un video erótico de su ex pareja Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague.

La periodista le concedió una entrevista a Yordi Rosado para su programa ‘La última y nos vamos’, en donde terminó llorando al recordar lo que vivió tras la salida del clip que no iba dirigido para ella y que hasta su divorcio provocó.

“He hablado muy poco del tema porque es durísimo, todavía me duele, yo tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público, de nadie que sea importante para mis hijos, todo esto públicamente ha sido brutal“, dijo.

La periodista aseguró que lo primero que intentó hacer fue proteger a sus niños, en ese entonces de 6 años, aunque su salud se vio afectada por eso y por los ataques que recibía a diario a través de redes sociales.

“Lo más dañino fueron todos estos, no ataques, no eran exactamente ataques, cuando tenemos una profesión como esta sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra muy distinta es traspasar el límite de la intimidad, con eso que paso muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, fue como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara y muchos se metieron, me escribieron unas cosas, tanta obscenidad“, agregó.

Incluso tuvo que ser operada dos veces durante 2019, por lo que piensa que todo el daño psicológico que recibió en redes, se vio reflejado en su cuerpo.

“Tuve un tema médico, no grave, pero que sí me parece que claramente somaticé. Me tuvieron el año pasado que operar dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero, me conmueve lo que hizo mi cuerpo“.