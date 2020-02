‘Ni una niña más asesinada, hablamos por todas’, dijeron mujeres en Tijuana

Parcialmente, las manifestantes tomaron en protesta la garita de San Ysidro, frontera entre Tijuana y San Diego.

Cerca de un centenar de mujeres jóvenes tomó parcialmente este viernes la garita de San Ysidro en protesta por los feminicidios en Tijuana y el resto de México.

Su intención era bloquear el paso vehicular en la garita más transitada entre México y Estados Unidos, pero se encontraron con un fuerte dispositivo de agentes federales, estatales y municipales.

Después de sostener un diálogo con mujeres policías municipales de Tijuana, el contingente accedió a cerrar solamente unos carriles y temporalmente.

Carolina Barrales, portavoz de la organización que convocó a la protesta, dijo que eligieron manifestarse en la garita “porque es el punto más transitado en el mundo, todos ponen atención a la garita, y queremos que nos vean, así que es el mejor lugar”.

El plan era bloquear los carriles durante una hora.

“Ni una niña más asesinada, hablamos por todas”, decía una pancarta; durante la marcha hacia la garita coreaban “la niña no se toca, no se viola, no se mata”.

La marcha fue convocada por la organización Colectivo Circulo Violeta de Tijuana y se sumaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

En Baja California se registraron 228 asesinatos de mujeres en el 2019 y en lo que va del 2020 ya se cuentan otros 30.

El gobierno estatal todavía no establece que se trate de feminicidios, pero el gobernador Jaime Bonilla dijo esta semana que pronto decretará la “alerta de género”, con el que las autoridades podrán desarrollar protocolos particulares.

Una de las consignas más reiteradas fue que “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

En uno de los casos más recientes, la joven Sofía Espinoza, de 20 años de edad, desapareció el 31 de enero y su cuerpo fue encontrado 13 días más tarde.

Tan solo en Tijuana van 19 mujeres asesinadas este año.

Apenas unos días antes, el 5 de febrero, desapareció la estudiante de Derecho Marbella Valdez Villarreal, de 20 años de edad, y sus restos fueron hallados en 9 de febrero sin que las autoridades tengan aún sospechosos.

Aunque los feminicidios no son nuevos en México, han alcanzado un repunte últimamente.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta semana que ese tipo de delito aumentó en 137 por ciento en cinco años.

En la marcha de este viernes, las manifestantes retomaron nombres de recientes víctimas que no quieren que se olviden, entre ellas Cristina, Dayana, Marbella, Genoveva.

La indignación también ha crecido por el homicidio de la niña de siete años de edad, Fátima, que hace unos días fue secuestrada, ultrajada y luego asesinada.

Aunque los índices de homicidios son altos en Tijuana, las autoridades consideran que se deben principalmente a enfrentamiento y ejecuciones entre grupos delictivos que se disputan a la ciudad como una plaza.

Sin embargo, los asesinatos de mujeres estؘán desvinculados de esos enfrentamientos.

Las autoridades no reportaron ningún incidente durante la protesta de este viernes.