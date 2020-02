Con leggings grises, Clarissa Molina presume su cuerpo en el gimnasio

View this post on Instagram

Estoy feliz!!! 💪🏼 Les cuento que había estado buscando un lugar para Pilates porque es un ejercicio que trabaja en áreas muy enfocadas. Y ya lo encontré!!! La semana pasada comencé @ananda_pilates y es exactamente lo que andaba buscando! Vamos por mas! I’m so happy!!! I finally found a great Pilates class! She’s the best and I’m ready to see the transformation in my body. @ananda_pilates 💙