Con el ‘Chucky’ borrado por Gattuso, Napoli recibe al Barcelona

El técnico del Napoli dijo que es muy probable que Hirving ‘Chucky’ Lozano no juegue contra el Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League de este miércoles.

El técnico italiano relevó porque el mexicano ya no entra en sus planes y prácticamente está borrado de su alineación:

“En este momento estoy tomando decisiones e Hirving debe trabajar para estar listo. No sólo no está jugando él, otros jugadores muy importantes no están jugando. Lozano tiene que trabajar y estar listo. Por el momento no está encontrando espacio porque estoy buscando otras características”.

Mientras que por el lado de los catalanes el director técnico del club Barcelona, Enrique Setién, se expresó motivado por su debut como técnico en competición europea.

“Es mi primer partido de Champions y es emotivo para mí. Tiene una motivación especial y en un estadio como San Paolo, lleno de pasión e historia. Creo que el partido será apasionante y espero que quede en el recuerdo”, indicó en conferencia de prensa previo al choque.

Restó importancia a la irregular temporada que ha protagonizado la escuadra italiana, pues en una serie a dos partidos cualquier cosa puede suceder; además, Nápoles ya logró vencer a Liverpool, vigente campeón de Europa, en la fase de grupos.