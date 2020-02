Vanessa Bryant demanda a la compañía dueña del helicóptero donde murieron Kobe y Gigi

La demanda indica que el helicóptero no era seguro

Vanessa Bryant acaba de entablar una demanda contra la compañía propietaria del helicóptero donde viajaban Kobe Bryant y su hija Gigi, además de otras siete personas, incluido el piloto de la aeronave.

De acuerdo a TMZ, la demanda argumenta que a la empresa Island Express solo se le permitía volar bajo las “reglas de vuelo visual”, y las condiciones el día del accidente no eran propicias para tal vuelo. Como ya se ha informado, la niebla era extremadamente baja y el piloto estaba en condiciones de poca visibilidad antes del accidente.

En la demanda también se afirma que “el piloto no pudo monitorear y evaluar adecuadamente el clima antes del despegue, no pudo obtener los datos climáticos adecuados antes del vuelo, no pudo abortar el vuelo cuando sabía de la condición nublada, no pudo mantener el control del helicóptero y falló para evitar ‘obstáculos naturales’ en la ruta de vuelo”.

La demanda también dice que el piloto, Ara Zobayan, violó las reglas de aviación en 2015 por infringir la regla de vuelo visual al volar en un espacio aéreo de visibilidad reducida.

Además, también se afirma que el helicóptero no era seguro, aunque no se dice por qué.

La demanda busca resarcimiento de daños por pérdida de amor, afecto, cuidado, sociedad, servicio, comodidad, apoyo, derecho a apoyo, compañía, consuelo o apoyo moral y expectativas de apoyo y asesoramiento futuros. La demanda también busca dinero por pérdida de apoyo financiero y gastos de entierro y funeral.

Vanessa Bryant está pidiendo daños punitivos, alegando que Island Express y el piloto fueron imprudentes, y los daños podrían ser de muchos millones.