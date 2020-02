El presidente de la Asamblea de California busca la reelección en el distrito 63

Anthony Rendón asegura haberle cumplido a sus representados, y quiere seguir trabajando en el combate a la contaminación, el desamparo y revitalización del Río de Los Ángeles.

Anthony Rendón, el presidente de la Asamblea de California, anda tras la reelección de su distrito como asambleísta para enfocarse en el desamparo, la revitalización del Río de Los Ángeles, el transporte público y el combate a la contaminación del medio ambiente.

La contienda es para retener su asiento por el distrito 63 que incluye las ciudades Bell, Cudahy, Hawaiian Gardens, Lakewood, Lynwood, Maywood, Paramount, South Gate y la zona norte de Long Beach.

“El proyecto de revitalización de 51 millas del Río de Los Ángeles es bastante increíble. Estamos construyendo un centro cultural que tendrá tres instalaciones, uno para las artes que será operado por el Museo del Condado de Los Ángeles; otro para la música que manejará la Filarmónica de Los Ángeles, y un Centro para las Artes Comunitarias que esperamos quede listo para el 2024”, revela el legislador quien visitó La Opinión para reunirse con sus editores.

El plan de revitalización del río contempla establecer un parque encima de la autopista cerca de Cudahy.

“Hay alrededor de 57 proyectos para el Río de Los Ángeles que comienza en la ciudad de Los Ángeles y termina en el puerto de Long Beach”, precisa.

Si de algo se siente complacido es de haber conseguido tres millones de dólares para promover las artes en las escuelas de su distrito. “Un millón fue donado por el arquitecto Frank Gehry; y otro por un donador anónimo para repartirlos en nueve escuelas de la educación de las artes con el apoyo del grupo Turn around Arts, que une a los artistas con los planteles educativos”.

En cuanto al transporte, dice que Los Ángeles tiene el segundo sistema más grande de trenes ligeros del país y de autopistas, pero pese a una población de 500,000 habitantes en las ciudades que conforman su distrito, solo tienen una parada de tren.

“Necesitamos tener una en Paramount, otra en Bellflower, y en la ciudad de Bell para unir a estas comunidades y pueden tener mejores oportunidades de empleo y culturales”.

En materia del medio ambiente, afirma que su distrito sufre de contaminación del agua, aire y suelo.

“Es un gran problema. Hemos destinado 34 millones de dólares para limpiar la contaminación de plomo provocada por la planta Exide. Pero estoy muy disgustado por el trabajo que el estado ha hecho”, reconoce.

En cuanto al incremento en el número de desamparados, sostiene que es el resultado de la falta de vivienda y acceso.

“El otro problema es Afganistán. Peleamos la guerra más larga de la historia de este país, y la guerra de Irak, dos guerras consecutivas. El 22% de nuestra gente en las calles son nuestros veteranos, y tenemos 9% menos de fondos del gobierno federal en cupones para ellos”, indica.

El líder de la Asamblea afirma que, en el tema del combate al desamparo, se necesita ejercer más vigilancia de los recursos entregados. “Hemos aprobado mucho dinero para la vivienda y los desamparados en los tres últimos presupuestos. Antes de hablar de más fondos, necesitamos hacer preguntas duras a los proveedores de servicios sociales de las ciudades y condados para ver qué están haciendo con los millones de dólares que se les han dado”.

Desde 2012, Rendón representa el distrito 63, y a partir de 2016, fue electo presidente de la Asamblea. La ley de límites legislativos le permite servir hasta el año 2024.

Para la elección del 3 de marzo, tiene como contrincante a María Estrada quien lucha por un seguro de salud universal, justicia ambiental y social, y un control de rentas.

El diario La Opinión le dio su respaldo a Rendón, argumentando que: “Posee una claridad de ideas, un accionar realistas y los valores para guiar la Asamblea de California, muy especialmente, defender los intereses de su representados”.

Durante su entrevista con los editores, terminó diciendo que ha cumplido a sus representados.

“Cuando me hice presidente de la Asamblea, yo quería que mi distrito se beneficiara de tenerme en ese cargo y que no resultara dañado al tener que estar viajando a otros lugares del estado, y lo he logrado”, enfatiza. “En el presupuesto del año pasado conseguimos 13 millones de dólares para servicios sumamente necesarios de organizaciones comunitarias dedicadas a los parques y servicios sociales”.