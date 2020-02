Trump resta importancia a la alerta sanitaria por coronavirus en EEUU

CDC instó a los residentes en el país a que se preparan para un brote nacional

Los estadounidenses deberían prepararse para la propagación del coronavirus en todas las comunidades del país, han advertido este martes reponsables de Salud de Estados Unidos, mientras que el presidente, Donald Trump, ha vuelto a minimizar el peligro de la enfermedad pese a que expertos y la OMS han reconocido que el virus será “malo” y que el mundo “simplemente no está preparado” para enfrentarlo.

“No se trata tanto de si esto sucederá, sino más bien de cuándo exactamente ocurrirá y cuántas personas en este país tendrán una enfermedad grave”, ha aseverado Nancy Messonnier, directora de los Centros para el Control y Prevención de Inmunización y Enfermedades Respiratorias (CDC, por sus siglas en inglés) en conferencia de prensa.

La evidencia de que el virus se está propagando en otros países, como Irán e Italia, ha elevado el “nivel de preocupación y expectativa de los CDC sobre su contagio” en Estados Unidos, por lo que los estadounidenses deben prepararse para el impacto de la enfermedad en su vida diaria como el cierre de escuelas, trabajar desde casa o el retraso en procedimientos médicos que no sean una urgencia ante la eventualidad de que los esfuerzos para contener y controlar el coronavirus se aceleren en las próximas semanas.

Hasta ahora, las medidas para contener el contagio del virus en el país se han limitado a restringir los viajes hacia y desde China, el epicentro del brote, y aislar los casos 53 identificados hasta ahora en territorio estadounidense.

Trump insiste en que la enfermedad está bajo control

Horas antes de la advertencia de los CDC, Trump repitió hoy en India lo que ya había publicado en su cuenta de Twitter: “El coronavirus está muy bien bajo control en Estados Unidos. Estamos en contacto con todos los países relevantes. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud han trabajado muy duro y de manera inteligente”, escribió.

Por su parte, un experto que dirige la misión de la OMS en China, en tanto, reconoció que el mundo “simplemente no está preparado” para hacer frente a la epidemia

Bruce Aylward instó a los países a aprender de la experiencia de China. “Tienes que estar preparado para gestionar esto a mayor escala y tiene que hacerse rápidamente“, dijo insistiendo en que cualquier país “tiene que estar preparado como si lo fuera a afectar mañana”.

Efectos en la economía mundial

El coronavirus comienza además a golpear la economía mundial, luego de la fuerte caída que registraron las bolsas en Estados Unidos, Europa y Asia este lunes ante la preocupación por los efectos económicos que tendrá la enfermedad. Hoy los mercados han seguido cayendo.

Sin embargo, para el presidente Trump no hay motivos para la preocupación. “El mercado de valores comienza a verse muy bien para mí”, dijo este martes el mandatario.

No es primera vez que Trump minimiza los efectos del virus COVID-19, que ya ha contagiado a casi 80,000 personas y ha matado a más de 2,500. En Estados Unidos hay 53 casos, aunque la mayoría son pasajeros del crucero Diamond Princess repatriados desde Japón tras días de cuarentena.

A fines de enero, el gobierno de Trump afirmaba que el virus traería efectos positivos para la economía estadounidense, al “ayudar a acelerar el regreso de trabajos a Norteamérica (incluyendo México)”, según dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

Días después, Trump aseguraba que el virus desaparecería en la medida que se acercara el verano en el hemisferio norte. Expertos en enfermedades infecciosas no están tan seguros. “Sería imprudente creer que las cosas estarán más tranquilas en primavera y verano”, dijo el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Texas a CNN.

Pese a que laboratorios de todo el mundo trabajan en encontrar un antídoto que detenga la enfermedad, una vacuna no estará lista tan pronto como Trump anuncia. Los mejores pronósticos al respecto son de entre 15 y 18 meses para su desarrollo, según afirmó a NPR el director del Centro de Vacuna e Inmunoterapia del Instituto Wistar, de Filadelfia, David Weiner. Ese tiempo le tomó a esta institución desarrollar la medicina para el brote de Ébola en 2014.

Europa no cerrará las frontereas con Italia

Los ministros de Salud de los países vecinos a Italia se comprometieron este martes a mantener las fronteras abiertas pese al brote de coronavirus, informó el ministro italiano de Salud, Roberto Speranza.

Las autoridades consideran un cierre de fronteras “ineficaz y desproporcionado”, indicó Speranza tras la reunión con sus homólogos de Francia, Suiza, Austria, Eslovenia y Croacia además de Alemania y el representante de la Unión Europea.

La reunión se realizó en Roma a pedido del gobierno italiano para definir “líneas de acción comunes” frente a la epidemia.

El gobierno francés alertó este martes que la epidemia “está a la vuelta de la esquina”, según afirmó el ministro de Salud, Olivier Véran, antes de viajar a Roma.

Gran Bretaña pidió a sus ciudadanos que regresen de las áreas afectadas, que se aíslen en sus hogares y eviten el contacto con otras personas por quince días.

¿Por qué la OMS no lo declara una pandemia?

La explicación que ha dado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para no declarar al coronavirus como una “pandemia” es que dicho concepto ya no es utilizado formalmente.

“(La organización) ya no usa el antiguo sistema de seis fases que se aplicó para el brote de gripe A en 2009”, explicó el portavoz Christian Lindmeier.

El representante hizo referencia a lo ocurrido en 2009, cuando la OMS declaró como pandemia a la gripe porcina H1N1, la que finalmente resultó ser más débil de lo que creía. Esto provocó algunas críticas luego que varias compañías farmacéuticas y laboratorios se apresuraran en desarrollar vacunas, según explica CNBC.

En vez de pandemia, el único término oficial que la OMS utiliza ahora para enfermedades epidémicas es el de “emergencia de salud pública de preocupación internacional” (PHEIC, en inglés), que en el caso del COVID-19 ya fue declarada el pasado 30 de enero.

En una columna de opinión publicada por The New York Times, dos experto en enfermedades de infección critican a la OMS por no entregar suficiente información a la gente para preparase y enfrentar un virus que, aseguran, “nunca se va a contener”.

“Pandemia no es solo un término técnico de salud pública. También es, o debería ser, un grito de guerra”, dicen los expertos.

Errores en hospital en Italia aumentaron los contagios

Una serie de fallas en un hospital de Italia favoreció la propagación del coronavirus, que este martes se extendió a las regiones de Toscana y Sicilia, elevando a 283 la cifra de contagiados.

“Ha sido un manejo no adecuado de los protocolos previstos”, reconoció el jefe de gobierno Giusepe Conte, quien no precisó el nombre del hospital ni la localidad donde se registraron las fallas.

La mayoría de los contagiados (212) están concentrados en la norteña región de Lombardia, principal foco del brote, donde se han tomado medidas excepcionales y se registraron seis de los siete decesos confirmados. Todas las personas que han muerto tenían una edad avanzada y graves problemas de salud.

Las autoridades mantienen la atención sobre Roma, donde tres personas se encuentran hospitalizadas en un instituto especializado, ya que se trata de personas que se contagiaron en el exterior, entre ellas dos turistas chinos y un joven italiano que acababa de regresar de China.

Irán informa que su viceministro de Salud está contagiado

Iraj Harirchi, viceministro de Salud de Irán, forma parte de los infectados por el nuevo coronavirus, indicó el martes un responsable del ministerio según la agencia France Press.

“El test de Harirchi que estaba en la primera línea de frente luchando contra el coronavirus, dio positivo”, anunció en Twitter Alireza Vahabzadeh, asesor de prensa del ministro de Salud.

El propio Hirachi había descartado este lunes las informaciones de que más de 50 personas se habían contagiado en la ciudad de Qom. Durante la rueda de prensa, Harirchi tosió varias veces y parecía estar sudando.

Irán ha confirmado que hay 95 personas contagiadas y 15 fallecidos.