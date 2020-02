Niurka Marcos revela que tendría intimidad con Maribel Guardia y estas otras famosas

La cubana volvió a dar de qué hablar con sus declaraciones

Niurka Marcos confesó que “le trae ganas” a Maribel Guardia y Yolanda Andrade.

La cubana confesó al programa ‘La Cuchara’ que sí hay una mujer con la que le gustaría estar y esa es la ex de Joan Sebastian.

Sin embargo, la vedette agregó que Yolanda Andrade también le mueve el tapete, por lo que le daría mucho amor y del ámbito internacional le encantaría estar con Angelina Jolie.

“Me comería a Yola (Andrade) pero porque ya la he probado, a Montse (Olivier) la respeto por Yola, no podría. Más madurita de la farándula, a Maribel me la comería, está bella.

“Es mayor que yo, como 10 años, creo que tiene 60, pero está muy bella, yo digo lo que ‘comería’, pero cuando me dé por eso, yo creo que voy a ser una vieja muy promiscua de la tercera edad“, dijo.

Hasta el momento, ninguna de las famosas mencionadas ha respondido a la propuesta indecorosa.

Marcos agregó que actualmente hay varias mujeres que le coquetean, pero ella nunca ha participado en una relación lésbica.

Durante la entrevista, también cuestionaron a Niurka sobre en qué aspectos se fija para salir con alguien, a lo que ella dijo que busca que sean inteligentes.

“A mí un hombre bonito no me gusta, me gusta el hombre interesante, mis hombres ninguno son lindos“.

