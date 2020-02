“Tenemos una malaria”: Miguel Herrera explica la salida de Federico Viñas ante Comunicaciones

La noche de este miércoles, América recibió en el Azteca al Comunicaciones de Guatemala con la mira puesta en derrotarlo y pasar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Al medio tiempo del encuentro, Miguel Herrera sorprendió a propios y extraños sacando del partido a Federico Viñas y metiendo al delantero sub 17 Román Arturo Martínez. Pese a que el juvenil americanista no se reflejó en el marcador, el América logró derrotar en penales al equipo centroamericano y avanzar a la siguiente ronda de la Concachampions.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Miguel Herrera aclaró el por qué de ese extraño movimiento al medio tiempo, revelando que Viñas se sintió mal y el América está en una “malaria” de lesiones y malestares.

Miguel Herrera lamenta la malaria de lesiones y así explica lo que pasó con Viñas, quien es duda para el sábado. pic.twitter.com/SGIhQDa5lD — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) February 27, 2020

“Tenemos una malaria, de repente entró al vestidor y me dice Viñas ‘no puedo caminar, me duele el abdomen’… ¿Algún golpe, te tiró?, ‘No sé, no puedo caminar’. Y tengo que jugar con un sub 17, no tengo más”, reveló El Piojo.

Esta temporada, el América se ha visto perjudicado bastante por la lesiones. Actualmente Nico Castillo, Nico Benedetti y Renato Ibarra se encuentran alejados de las canchas por esa razón. A lo largo del torneo Bruno Valdez, Andrés Ibargüen, Gio dos Santos, Alonso Escoboza y Henry Martín, han perdido participaciones debido a alguna pequeña lesión o malestar muscular, lista a la que se suma Fede Viñas.