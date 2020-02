Video: ¿Le hicieron el feo Thalía y Camila Sodi? Alejandra Espinoza aclara supuestos desplantes

La tía y sobrina le habrían hecho el feo a la presentadora de Univision

Alejandra Espinoza al fin a roto el silencio sobre los supuestos desplantes que sufrió por parte de Thalía y Camila Sodi.

La semana pasada durante Premio Lo Nuestro, tanto Espinoza como Thalía eran hosts oficiales del evento al lado de Pitbull. Al público les resultó extraño que Alejandra ni Thalía hubieran compartido el escenario de la gala de Univision y los rumores empezaron a surgir.

En “El Gordo y La Flaca” resaltaron que Thalía le habría hecho el feo a Espinoza y esta última fue abordada sobre el tema para aclarar la situación.

“No pasó nada“, Espinoza contestó. “Yo me entero de todo esto porque lo dijeron aquí pero yo realmente no vi nada. A mi antes de Premio Lo Nuestro, [Thalía] me mandó un mensaje por Instagram muy buena onda“.

Espinoza, Pitbull y Thalía solo aparecieron juntos en la parte final de la premiación.

“Tuvimos un ratito juntas que fue al final“, Espinoza agregó. “No coincidimos en ensayos, no coincidimos en el escenario“.

Raúl de Molina después saca el tema de la telenovela “Rubí“, en donde Espinoza participa y quien la protagonista es Camila Sodi, sobrina de Thalía. El presentador de televisión aludió al día de la presentación de la serie en donde las dos no hablaron.

Espinoza se puso nerviosa ante las preguntas de El Gordo que la incomodaron y pusieron en aprietos.

“Yo no tuve escenas con Camila tampoco“, aclaró Espinoza. “De mi parte yo nunca vi… a mi nunca me trataron mal ni Camila, ni Thalía ni nadie“.

“El día del show su esposo [Tommy Mottola] entró a mi camerino y me saludó, me dijo buena suerte y todo súper buena onda“, explicó la presentadora. “No tuvimos oportunidad de estar en el escenario juntas“.