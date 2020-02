¡A Raúl Jiménez le tocó el Olympiacos! Así quedaron los octavos de final de la Europa League

Italianos y españoles se sacaron ‘la rifa del tigre’

Este lunes se realizó en Nyon, Suiza, el sorteo que decidió los duelos de los octavos de final de la Europa League. Raúl Jiménez y el Wolverhampton corrieron con suerte al evitar a los equipos, que al menos en el papel, lucen más poderosos.

Pese a que el Olympiacos dejó en el camino al Arsenal, un equipo que por tradición es protagonista, no deslumbró con su desempeño ni venció a los Gunners en su mejor momento, mientras que los Wolves vienen de una derrota contra el Espanyol, pero en el global los vencieron con categoría por marcador de 6-3.

Enfrentaremos a @olympiacosfc en los Octavos de final de la @EuropaLeague. 🇬🇷🐺https://t.co/kWUPOQZqEs — Wolves Español (@WolvesEspanol) February 28, 2020

Por otra parte, el destino no favoreció a los equipos españoles ni a los italianos, ya que tendrán que enfrentarse entre ellos en los ‘duelos de la muerte’, los que aparentemente son los más parejos de toda la serie.

De esta manera, el Inter de Milán se medirá al Getafe. Los neriazurri vienen de vencer por doble partida al Ludogorets, en la ida y en la vuelta, con marcador global de 4-1; mientras que el Getafe cayó esta semana, pero sobrevivió gracias al resultado de ida contra un Ajax que le peleó hasta el último aliento.

📩 | SORTEO Aquí nuestro rival en octavos de final de la @EuropaLeague 👇 pic.twitter.com/6mRleOgCjj — Inter (@Inter_es) February 28, 2020

El otro encuentro España vs. Italia, está aún más reñido, ya que el Sevilla se enfrentará a la Roma. Los rojiblancos apenas consiguieron el empate global con el Cluj, de Rumania, pero clasificaron gracias a su gol de visitante; mientras que La Loba eliminó por un tanto de diferencia (2-1) al Gent, de Bélgica.

El resto de la cartelera, la complementan los encuentros: Basaksehi vs. Copenhage, Rangers vs. Leverkusen, Wolfsburg vs. Shakhtar, Eintracht Frankfurt vs. Basilea y el LASK vs. Manchester United.

RT @marcadorec. Inter-Getafe, Sevilla-Roma y Olympiacos-Wolverhampton son los emparejamientos claves de los octavos de final de la #EuropaLeague ► https://t.co/7sZV81zzQM pic.twitter.com/2IR4mfHluj — El Universo (@eluniversocom) February 28, 2020

Los duelos de ida se jugarán el 12 de marzo y los de vuelta se disputarán el 19; en caso de avanzar a las semifinales, los equipos tendrán actividad el 30 de abril y el 7 de mayo. La final, que se celebrará en Gdansk, Polonia, será el 27 de mayo.