‘Tata’ Martino criticó a Carlos Vela por su actitud con la Selección Mexicana

Al entrenador del Tri no le pareció que el delantero quiera estar en Tokio 2020

La relación entre la Selección Mexicana y Carlos Vela siempre ha sido polémica, el delantero se ha negado a asistir en varias ocasiones y aunque la afición añora que vista la playera verde, el jugador tiene otras prioridades.

El regreso del atacante de Los Ángeles FC podría consumarse, ya que hace unas semanas declaró que le gustaría formar parte del equipo de Jaime Lozano en caso de que consigan su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero esto no le gustó mucho a Gerardo Martino.

En entrevista para ESPN, el entrenador del Tri apuntó que en su momento, habló con Vela y le dejó claro que no quería formar parte de su equipo, por ello, cuestionó sus decisiones, ya que para él, Vela debe estar disponible para todas las categorías del Tri y no solo para las que él quiera.

“Se está para la Selección o no se está para la Selección, no estoy para la Olímpica, pero la Sub-20 no, para la Mayor sí. Si se está para la Selección obviamente tiene posibilidades de estar en eliminatorias, en Final Four, Juegos Olímpicos, pero no me parece bien que esté para una sí y para otra no”, apuntó el entrenador.

El ‘Tata’ ya había comentado que si el delantero quería estar con la selección de su país debía hacer su trabajo y pedirlo, ya que él respetaba su decisión de no asistir.