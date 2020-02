El Real Madrid fichará un 9 en calidad de urgente: ¿Haaland, Lautaro o Timo Werner?

Karim Benzemá no dio el ancho y el equipo merengue ya busca un nuevo eje de ataque

La presión fue demasiada para Karim Benzemá y demostró que no puede ser la referencia ofensiva del Real Madrid, al menos no durante toda la temporada, lleva un gol en los últimos dos meses y es por ello que el equipo está listo para contratar otro ‘9’ en carácter de urgente y claro, del perfil del cuadro merengue: lo más alto posible.

Benzema: 2 goles en sus últimos 13 partidos. Bale: 3 goles en sus últimos 25 partidos. Jovic: 2 goles en 23 partidos. Vinicius: 3 goles en sus últimos 37 partidos. Así es casi imposible ganar títulos. En cuanto se han acabado las porterías a cero se ha derrumbado el kiosko. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 27, 2020

No funcionó Mariano Diaz, la apuesta del futuro que apenas ha visto acción y Luka Jovic no se ha ganado la confianza de Zinedine Zidane, quizás porque ha anotado 2 goles en 22 partidos; es hora de buscar a alguien más… Next!

Hay tres nombres que suenan con fuerza en la actualidad, todos cracks, pero todos con un condicionante fuerte y claro:

Lautaro Martínez

El nombre marcado en rojo en todas las agendas de los grandes clubes europeos, sin embargo parece que el Barcelona tiene ventaja debido a su admiración mutua con Leo Messi.

Timo Werner

Otro alemán infalible podría llegar al Real Madrid, el goleador de la Bundesliga cumple con el perfil perfecto para ser jugador merengue pero tiene una extraña condición que no le permite jugar en estadios ruidosos.

Erling Haaland

El favorito y el mejor goleador de Europa a sus 20 años de edad, el problema sería la urgencia: el Real Madrid podría llevárselo pero hasta 2021 por unos $80 millones de dólares, cláusula muy accesible para un jugador de este nivel.