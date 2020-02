En alerta: Las medidas de los clubes ante coronavirus en las 5 ligas más importantes del mundo

En España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia, el futbol se ha visto afectado por la enfermedad viral

En las 5 ligas más importantes del mundo han tomado medidas para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus en sus jugadores y en su staff, como respuesta a la propagación que está teniendo en todo el mundo esta enfermedad viral. En Suiza, de hecho, el gobierno paró todo el futbol de primera división y cualquier evento que congregara a más de 1,000 personas en un mismo espacio, y aunque es el único país donde se ha dado tal orden, en otros, las medidas que se han tomado son por zona o, incluso, al interior del equipo, aquí te contamos lo que ha sucedido en cada nación.

ESPAÑA

En La Liga hay dos equipos que han levantado la mano sobre este tema, uno es el Barcelona, quien recibió la visita del epidemiólogo Antoni Trilla antes de su entrenamiento del viernes para platicar con los jugadores sobre qué es el coronavirus y cómo pueden reducir las posibilidades de contraerlo. En el caso de Arturo Vidal, la ANFP, al igual que a todos los jugadores internacionales de la selección chilena, le designó a un médico para que le diseñara un plan de prevención, esto de cara a los encuentros de eliminatorias que tendrá La Roja en Sudamérica en marzo próximo.

El otro equipo es el Valencia, que tras la noticia de que un periodista se infectó de coronavirus durante la cobertura del partido de Champions League que disputaron contra el Atalanta, anunció que suspenderían hasta nuevo aviso todas las conferencias de prensa y eventos extra futbol para evitar que sus jugadores queden expuestos en eventos con mucha gente.

Comunicado oficial del @valenciacf: Debido al coronavirus, anula todos los actos públicos en espacios cerrados que supongan un riesgo para sus jugadores, técnicos y personal. Suspende las ruedas de prensa y las comparecencias relacionadas con el Valencia – Betis

ITALIA

En la Serie A fueron aplazados 5 partidos que se realizarían este fin de semana en ciudades donde se han confirmado nuevos casos. Los duelos que se pospusieron para el 13 de mayo son el Juventus vs. Inter de Milán, Parma vs. SPAL, Milán vs. Génova, Sassuolo vs. Brescia y Udinese vs. Fiorentina.

Atención: por el Coronavirus, fueron aplazados cinco encuentros de la #SerieA. Entre ellos, el partido entre la Juventus y el Inter. La lista completa: ⚽ Juventus – Inter

⚽ Milan – Genoa

⚽ Parma – Spal

⚽ Sassuolo – Brescia

⚽ Udinese – Fiorentina pic.twitter.com/RuiuFzD2wA — SportsCenter (@SC_ESPN) February 29, 2020

ALEMANIA

El Bayern Múnich anunció que limitará el contacto entre jugadores y seguidores, es decir, los futbolistas no podrán firmar autógrafos o tomarse selfies con los aficionados, por lo que “pidieron su comprensión”, ya que es recomendación del jefe de medicina interna.

Para prevenir el coronavirus, el Bayern Múnich les prohibió a sus jugadores firmar autógrafos y sacarse fotos con los hinchas.

FRANCIA

El Niza realizó una actividad similar a la del FC Barcelona, el DT, Patrick Viera informó que tuvieron una charla con el médico del club, enfocada completamente al tema del coronavirus, en la que el doctor les hizo las recomendaciones pertinentes para minimizar el riesgo de contagio.

LIGUE 1: Tranquilidad del Niza con Patrick Viera

INGLATERRA

En la Premier League, el Newcastle ordenó una de las medidas que más sorprendieron, ya que el doctor les sugirió que evitaran los saludos de mano entre ellos. “Era un ritual darnos la mano cada día, pero lo hemos parado por prescripción médica”, expresó Steve Bruce, el DT.