Fomenta la diversidad cultural con la lectura

La campaña #OwnVoices comparte una lista de 10 libros diversos para niños

Los libros que exploran perspectivas diversas incluyendo esas que son similares a las experiencias de los niños quienes los leen, pueden ayudar a promover la diversidad cultural entre ellos.

Por tal, la campaña de #OwnVoices busca dar la oportunidad a grupos marginados de contar sus historias para que los niños puedan verse ellos mismos en estas historias.

Mientras el número de libros diversos ha crecido en los últimos años, el número de libros escritos por autores de las minorías permanecen desalentadores. En el 2017, tan solo 7% de los libros publicados para niños fueron escritos por autores latinos, afroamericanos, y nativos americanos.

Además, solo un porcentaje pequeño de libros que incluyen personajes diversos son escritos por autores con las mismas identidades. De hecho, el porcentaje de libros escritos por autores latinos ha bajado al 34%. Más personas están escribiendo sobre personajes latinos pero la porción de autores latinos quienes publican estos libros ha disminuido.

Una organización sin fines de lucros, Reading Partners, trabaja para promover la campaña de #OwnVoices. Con sus programas de tutoría a lo largo del país, la organización trabaja para crear la igualdad en la educación incorporando libros diversos en su currículo de tutoría.

En la búsqueda de leer libros diversos para niños, los educadores recomiendan priorizar la representación en la propia voz del autor. Abajo está una lista de 10 libros diversos para niños de la campaña #OwnVoices recomendados por Reading Partners:

My Very Own Room/Mi propia cuartito: Libro bilingüe sobre una familia multigeneracional quien vive y prospera junta. Algunos miembros de la familia son inmigrantes, unos viven en México y otros nacieron en los EEUU. El libro enseña el valor de las experiencias de las familias inmigrantes a los niños bilingües.

Lola: Espléndidamente ilustrado, y escrito en una bella prosa, Lola es un homenaje a la creatividad, a la diversidad y a la imaginación sin límites, que nos permite conectar con nuestra familia, nuestro pasado y con nosotros mismos.

Just a Minute: Un cuento divertido de la abuela ‘Grandma Beetle’ durante su cumpleaños y cuando el Señor Calavera llega a su casa.

Quizás algo hermoso: Basado en una historia real, Quizás algo hermoso nos revela cómo el arte puede inspirar la transformación – y cómo incluso la más pequeña artista puede llegar a conseguir algo grande. ¡Toma un pincel y únete a la celebración!

Dalia’s Wondrous Hair/El cabello maravilloso de Dalia: Libro bilingüe sobre una niña joven a quien le crece el cabello tan alto que se le convierte en un árbol en el bosque.

Abuela: Una historia de una niña joven quien imagina que esta volando sobre la ciudad de Nueva York con su abuela y los lugares que exploran.

Tia Isa Wants a Car: Tía Isa quiere un carro brillante que sea del mismo color verde del océano. Pero el dinero no alcanza, sobre todo porque lo que ganan se divide en dos partes: una para gastar aquí y otra para enviar a la familia que vive lejos, con la esperanza de verse algún día nuevamente. Mientras tía Isa raciona el dinero, su sobrina trata de ayudar con los ahorros en su propia forma. ¿Pero podrán ahorrar lo suficiente para un carro?





Soñadores: Soñadores es un homenaje a los migrantes y a todo lo que traen con ellos, y aportan, cuando dejan sus países. Una historia que nos recuerda que todos somos soñadores que llevamos nuestros propios regalos donde quiera que vayamos.

Abuelas’s Weave: Ganador del premio del 1993 Parent’s Choice Award, esta historia cuenta la importancia del orgullo familiar y la resistencia personal a través del personaje principal Esperanza quien trabaja con su abuela en un mercado en Guatemala.

Marisol McDonald Doesn’t Match/Marisol McDonald no combina: El libro de Marisol McDonald no combina cuenta la historia de Marisol, quien es una niña que acepta sus diferencias. Ella sabe que sus modos son distintos a los demás y por eso no combina. Un día ella intenta ser “normal” pero se da cuenta que normal es aburrido para ella.

