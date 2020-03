‘Chicharito’ aseguró que sí quiere seguir jugando con el Tricolor

El delantero habló tras los rumores sobre un castigo por parte de Martino

El delantero Javier Hernández ha estado en medio de la polémica desde la fiesta que la Selección Mexicana tuvo en Nueva York durante la Fecha FIFA de septiembre pasado. ‘Chicharito’ no ha vuelto a ser convocado por Gerardo Martino desde ese entonces y se habla de que tendría un castigo, además de que el jugador estaría muy molesto con los directivos por el tema de los premios.

De este y otros temas, habló el atacante del Galaxy en TUDN y mostró su postura ante el presunto veto dejando claro que no le ha cerrado las puertas al Tricolor como se ha mencionado en distintos medios.

“La puerta está abierta, siempre lo he mencionado, aun estoy abierto. El ‘Tata’ lo ha dicho, si estoy bien y él decide convocarme o no, porque estoy en nivel futbolísitico o no, bienvenido sea”, comentó Hernández.

¡La ventana de la Selección Mexicana no la ha cerrado!#ChicharitoEnVersus revela esto y le hace una petición a los directivos del futbol mexicano. 😱 🔴 Al aire

📺 @TUDNMEX/@TUDNUSA 🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/yI2Yrp8xqt — TUDN USA (@TUDNUSA) March 3, 2020

‘Chicharito’ también apuntó que es sincero y cuando sienta que ya no está en condiciones de representar a México, lo comunicará abiertamente.

“Cuando crea que no es conveniente para mí el poder seguir representando a la Selección Mexicana, me retiraré de ella felizmente, pero ahorita está abierto”, apuntó el atacante.

Hernández también reconoció el buen trabajo que se ha hecho en selecciones menores e invitó a los dirigentes a que inviertan más de lo que cobran para tener más jugadores en Europa y que el nivel de México pueda crecer.

“Yo no tengo la varita mágica, y nadie la tiene. El chiste es que si todos ponemos como fin común, el futbol mexicano, los jugadores mexicanos, que elevemos al futbolista y exportemos más, que se fogueen más en competiciones internacionales. Hay que reconocer que en inferiores se ha logrado ser una potencia. Todo va desde la liga y las fuerzas básicas, hay que invertir más que cobrar”, agregó el artillero mexicano.