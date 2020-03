¿El coronavirus detendrá la Liga MX? En 2009 la influenza no suspendió partidos

Aquel año, la Federación Mexicana de Futbol sólo determinó que algunos partidos se jugaran sin gente en las tribunas

La epidemia mundial de coronavirus o Covid-19 aún no golpea a la Liga MX. En territorio mexicano se han reportado apenas cinco contagios y 39 casos sospechosos, en 28 estados. Por esto, las autoridades sanitarias mexicanas aún no hablan de suspender eventos masivos, como los partidos de futbol.

Hay un antecedente de una emergencia sanitaria en México. Ocurrió en abril de 2009, cuando la epidemia de Influenza A/H1N1 dejó cerca del millar de muertos y 70 mil contagios.

Por ello, durante la jornada 15 del Torneo Clausura 2009, que se jugó el 25 y 26 de abril, se jugaron a puerta cerrada los partidos Pachuca vs Cruz Azul; Pumas vs Chivas y América vs Tecos.

Futbol retro: Pumas 1-1 Chivas, Clausura 2009 https://t.co/aVyExcT84D Javier Hernández adelantó a Chivas y empató Juan Carlos Cacho ante un desolado Estadio Olímpico Universitario debido a la influenza. pic.twitter.com/KrJZCdNbVS — PumasGol (@pumasgolmx) March 28, 2019

Ante la gravedad de la situación, la Federación Mexicana de Futbol anunció el 28 de abril, que todos los encuentros de la fecha 16 se jugarían sin público en las gradas. Para la última fecha, celebrada entre el 9 y 10 de mayo, se jugaron apuerta cerrada sólo tres partidos.

Tres semanas más tarde, Pumas se coronó en el estadio Hidalgo al derrotar 3-2 al Pachuca.

Más repercusiones

Chivas y San Luis jugaban la Copa Libertadores 2009. El Rebaño tenía que enfrentar al Sao Paulo en octavos de final, mientras que el rival de los potosinos era Nacional de Montevideo. Ambos equipos se negaron a jugar en México por temor a contagiarse. La FMF se negó a que las eliminatorias se jugarán a un sólo partido en territorio sudamericano, por lo que los conjuntos mexicanos se retiraron de la competencia. Un año después se reincorporaron en octavos de final y Chivas aprovechó la situación para llegar a una final que perdió con Inter de Porto Alegre.

En Concacaf, el organismo regional cambió la fecha de la Final entre Atlante y Cruz Azul para el 12 de mayo, mientras que el premundial Sub 17, que se disputaba en Tijuana, fue suspendido apenas se conocieron los cuatro equipos clasificados para el Mundial de Nigeria 2009.