Tras suspenderse por el coronavirus, el Juventus vs. Inter se jugará este domingo y definirá la Serie A

El partido había sido aplazado a causa de la alerta por el coronovirus, ahora ¿quién le aplaudirá al Comandante?

El clásico entre el líder Juventus y el Inter de Milan, tercer clasificado, correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Serie A, y aplazado el pasado domingo a causa de la alerta por el coronovirus, se jugará este domingo 8 de marzo a puerta cerrada, informó la Liga de la Serie A.

Tras el decreto aprobado por el Gobierno el miércoles, en el que se prohíbe disputar manifestaciones deportivas que congreguen a muchas personas como medida de precaución por la difusión del coronavirus, la Liga de la Serie A decidió recuperar este domingo y lunes los seis encuentros aplazados el último fin de semana.

En particular, el Juventus-Inter, considerado como el derbi de Italia, se jugará el domingo, mientras que horas antes tocará a Milan vs. Génova, Parma vs. Spal, Sampdoria vs. Verona y Udinese vs. Fiorentina. Sassuolo vs. Brescia completará el programa el lunes.