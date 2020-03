Una presunta asesina de Miami podría salir en libertad bajo fianza

Los hechos ocurrieron hace cuatro meses en un bar al norte de Miami

Una mujer a la que habían acusado con cargos de asesinato en segundo grado podría volver a estar en libertad. Ahora solo está acusada de homicidio involuntario y manipulación de evidencias por la muerte de una joven del condado de Broward, al norte de Miami (Florida), por lo que muy pronto podría volver a ver la luz del sol.

Daniela Tabares, de 21 años, fue asesinado por una compañera de gimnasio, Yvonne Serrano, de 51 años. Ambas habían compartido una noche en un bar la noche del 23 de noviembre, momentos previos al fatal desenlace.

Este miércoles, una magistrada debía decidir si le otorgaba libertad bajo fianza a Yvonne Serrano, la sospechosa de matar a tiros a Daniela Tabares afuera de su casa.https://t.co/0CF4uHjMhS — Univision 23 Miami (@Univision23) March 5, 2020

Te puede interesar: Investigan la muerte de tres mujeres latinas en Miami y buscan a bebé desaparecido

Este miércoles, la acusada tuvo una audiencia en la corte. Al mismo tiempo, amigos y familiares de Daniela Tabares organizaron una protesta frente al edificio judicial.

La madre de Daniela Tabares y sus amigos, temer que salga en libertad bajo fianza Yvonne Serrano, la mujer de 51 años, acusada de quitarle la vida a la joven que tenía 21 años y apareció muerta en su casa. https://t.co/pdDH5WzoW3 — Univision 23 Miami (@Univision23) March 4, 2020

Los fiscales argumentaron que la mujer representa un riesgo de fuga incluso si entrega su pasaporte. Indicaron que no dijo toda la verdad sobre las armas que tenía y que estaban muy preocupados por si Serrano les estaba ocultando más cosas.

Te puede interesar: Una hispana de 23 años mata a su ex novio en Miami con 15 disparos a plena luz del día

La defensa, por su parte, respondió que están pidiendo un GPS para que su clienta pueda estar monitoreada en todo momento y recordó que no tiene antecedentes. La jueza señaló que no necesita más pruebas y no decidió nada.

El próximo 12 de marzo habrá una nueva audiencia.

Te puede interesar: Dos cajas de Pizza Hut fueron claves para resolver un caso de asesinato en Miami

“Cómo pueden darle fianza a la responsable de que mi hija no regresara a casa, y ahora yo solo tenga sus cenizas, nada más”, alegaba la madre de Tabares, justo cuando se cumplen 4 meses de la muerte de su hija.