“No tengo ni idea, esperamos que no sea cierto”: Miguel Herrera habla sobre Renato Ibarra

El Piojo dijo no estar enterado sobre el caso de violencia del volante ecuatoriano

Después de que se diera a conocer que Renato Ibarra fue denunciado por su esposa por violencia familiar e incluso permanecerá detenido de 36 a 48 horas, Miguel Herrera fue cuestionado sobre el comportamiento del volante del América, y el director técnico dijo que no sabía lo que estaba pasando.

“Realmente no tengo ni idea, estamos concentrados, esperamos que no sea cierto, que sea solo un rumor. Trataremos de concentrarnos en el partido… ojalá y no (sea cierto), me estás informando algo que desconozco completamente”, declaró el Piojo.

"Realmente no tengo ni idea. Estamos concentrados, esperamos que no sea cierto". 🗣 El Piojo Herrera habla sobre Renato Ibarra. EN VIVO 🔥

Herrera también habló sobre la renovación de su contrato con el América, la cual afirmó que no ha pasado aún pero las pláticas van por buen camino: “En eso estamos, estamos platicando, no hay tanta prisa, hemos tenido ya dos acercamientos con Santiago y van muy bien las cosas, estoy seguro que tarde o temprano estaremos anunciando esto”.