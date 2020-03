Kourtney Kardashian en la cocina sin ropa interior y los hoyuelos sobre su trasero arden en YouTube

Con un sexy vestido verde, y sin tanguita, la mayor de las Kardashian dejó ver su coqueto trasero

El canal de YouTube de “Keeping Up With the Kardashians” se puso muy erótico gracias a las curvas de Kourtney Kardashian. La famosa plataforma de vídeos que ahora permite también publicar fotografías vivió un gran destape con la mayor de las Kardashian.

Con un “What’s cookin’, Kourt?” sorprendieron a los fans desde YouTube, porque la celebridad apareció en la cocina con un elegante vestido de noche, largo y verde brillante.

Pero el éxito de la prenda no radica en en los brillos del coqueto diseño, sino en todo lo que éste ha dejado a la vista de todos en YouTube.

La espalda desnuda de la modelo, y el nacimiento de su trasero aparecen en YouTube demostrando que debajo del vestido Kourtney está completamente desnuda. Pero más allá de la bella silueta expuesta por la modelo, muchos están alucinando y completamente fascinados por los pequeños hoyuelos de su espalda baja.

Los hoyuelos ubicados encima de sus glúteos, a los lados de la columna vertebral, son la pasión oculta para muchos, y en el caso de Kourtney Kardashian con sus curvas de sirena lo son aún más.

