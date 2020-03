Chiquis Rivera muestra su celulitis sin filtros: “Una mujer empoderada se ama tal y como es”

View this post on Instagram

@fashionnova FashionNovaPartner This is me, cellulite and all. Take it or leave it! Either way, I love myself. -Janney 💞 Una mujer empoderada es aquella que se ama tal y como es, con sus virtudes y defectos… pero que también es lo suficiente humilde y consciente para hacer los cambios necesarios que se requieren para mejorar en todos los aspectos. #WomanPower #WomensHistoryMonth