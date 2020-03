Eiza González paró el tráfico en ceñidos leggins que dibujaron toda su silueta

La mexicana dejó sin aliento a transeúntes

Eiza González volvió a sacudir las calles de California con su escultural cuerpo. Este fin de semana los paparazzi captaron a la exitosa actriz mexicana con un “outfit” deportivo.

Al salir de un local en Sherman Oaks la estrella de “Blood Shot” paró el tránsito con unos leggins ultraceñidos que dibujaron toda su silueta.

Sin duda, la estilizada figura de Eiza, unida con su talento, la hacen una de las artistas más cotizadas de Hollywood en la actualidad.

Apoya un “Un Día Sin Nosotras”

La fuerza que ha cobrado el movimiento feminista en México, dando como resultado el paro nacional de hoy #UnDíaSinNosotras, le parece increíble a Eiza González.

Y si bien la actriz lamentó que, por compromisos laborales en Estados Unidos, no podrá sumarse físicamente, brinda su apoyo a larga distancia.

“Ya era tiempo de que la gente escuchara a las mujeres. Estoy muy orgullosa de las mexicanas y las latinoamericanas también. Que se sientan cómodas y protegidas para levantar la voz y decir: ‘¡No más!’.

“México es un País donde, querramos aceptarlo o no, es bastante machista. No es culpa de nadie, es una cosa cultural y social. Se ha educado a nuestro País de esa manera por muchos años. Por cuestiones religiosas, vivimos en un País en el que por muchos años las mujeres han tenido que callar”, sostuvo en entrevista.

La unión del género femenino, consideró, no sólo debe ser una acción del día, sino que debería tener eco en el futuro para que todas las mujeres, de todo el mundo, se sientan protegidas y vivan sin miedo.

Por su parte trata de fomentar la sonoridad y cohesión de su género con su actuar como ser humano, pero también con su trabajo como actriz.

“Vivo siendo eso (una mujer que apoya a la mujer). No nada más lo hago para estar con la gente o la industria, sino a través de mi carrera, trabajo sólo con mujeres, todo mi equipo son mujeres: mi manager, mis publicistas, mis estilistas y mis agentes.

“Hago una decisión activa de tener más mujeres involucradas conmigo. Escojo trabajar con directoras, he trabajando con muchísimas, con elencos femeninos. Siempre estoy tratando de buscar proyectos con ellas. Lo disfruto mucho porque aprendo más de ellas, y no es sólo una cosa de sexo, pero mis modelos a seguir son otras mujeres”, resaltó Eiza.

Con información de Juan Carlos García, María Fernanda Palacios, Brenda MArtínez, Fidel Orantes, Mauricio Angel y Froylan Escobar

ASÍ LO DIJERON

“Hace falta concientización todavía, existe ese punto dónde te pisotean, por eso estoy de acuerdo con la marcha (de ayer) y el paro (de hoy), porque cuando la gente se une es la única manera de hacerse escuchar”.

Karol G, cantante

“Por supuesto que me uno a la indignación por los feminicidios acontecidos en nuestro País”.

María Rojo, actriz

“Todos los hombres van a tener que hacer nuestros quehaceres. ¿A ver cómo les va? El 9 (hoy) no voy a hacer nada, ni tuitear. No hay que pelar ni redes sociales, ni salir a consumir absolutamente nada. Es un día en que debemos de regalarnos esa meditación”.

Angelique Boyer, actriz

“Simple y sencillamente no nos vamos a presentar (a las grabaciones de la telenovela Imperio de Mentiras). No se trata de que dejes todo hecho, al contrario, es un día normal en que simplemente no nos presentamos para ver qué sucede”.

Giselle González, productora de TV

“No podemos estar en un mundo donde la violencia sea normal, ya es demasiado, tenemos que hacer algo. Yo doy clases de canto, pero las del lunes (hoy) las cancele. La protesta es sólo un inicio de que un día podamos salir a agradecer que no haya más feminicidios”

Madame Récamier, cantante

“Tengo varias actividades para ese día (hoy), tengo programas de televisión y radio, pero estar unidos es más importante y más en nombre de las que no pueden hacerlo. Es necesario hacer algo y no quedarnos viendo”.

Natalia Téllez, actriz y conductora

“Veinteañera, Fantástica y Divorciada se une, de hecho teníamos actividades de promoción de la película y los productores nos llamaron y nos dijeron: ‘Nosotros nos unimos a la causa con ustedes’. Así que me siento muy orgullosa con eso. ¡Qué chingón! Hay que unirnos todos y hacerlo”.

Paulina Goto, actriz

“Trabajo en mi casa, pero ese día (hoy) voy a leer, no voy a trabajar, no voy a ir al gimnasio al que voy todos los días. No voy a ir a comprar al super, al mercado, no voy a salir a tomar café con ninguna amiga, no voy a hablar por teléfono con nadie ni usar redes sociales”.

Paz Alicia Garcíadiego, guionista

“Por mi parte no generaré ingresos, ni saldré de casa, ni compraré nada, no estaré presente en mis redes sociales sólo para demostrar qué pasaría con el País si un día, de pronto, desaparecemos”.

María León, actriz y cantante

“¡No es un día nacional de descanso! ¡Es un día de resistencia pacífica y de reflexión! Para muchas mujeres, tal vez de sacrificio, pero vale la pena. Ojalá todas las mexicanas nos unamos para hacer de este un día victorioso para todas las mujeres de nuestro País”.

Diana Bracho, actriz

“Yo estoy trabajando en el extranjero, pero estaré muy pendiente apoyando este movimiento. Desde hace días no hago nada en redes, no he hecho compras ni he salido a la calle.

Geraldine Bazán, actriz

“No me voy a mover. Tiene que notarse la falta que hacemos las mujeres en el día a día. Y los hombres pueden apoyar a sus mujeres supliéndolas en sus tareas”.

Luz Blanchett, conductora

“Todas nos tenemos que unir, estoy a favor de exigir nuestros derechos, de exigir a la sociedad que respete a todas las mujeres”.

Leticia Calderón, actriz

“No voy a salir el 9 de marzo, tengo planeado apoyar desde mi casa. Invito a todas las mujeres que lo puedan hacer que no salgan el 9 de marzo”.

Patricia Reyes Spíndola, actriz

“El 8 marcharemos y el 9 nos quedaremos. No es un paro de descanso y de flojera, sino una manera de rebelarnos y evidenciar lo necesarias que somos, que se entienda el por qué necesitamos los mismos derechos y el mismo valor que cualquier otro ser humano”.

Tessa Ia, actriz y cantante

“Vivimos en un País en el que se asesinan 10 mujeres al día, más o menos, y eso es algo absolutamente vital de parar y ver por dónde vamos a empezar a solucionarlo”.

Lucía Uribe, actriz

“Realmente, nosotras no queremos ni una menos, que sigan muriendo más mujeres, desapareciéndolas, violándolas, utilizándolas y que las mismas instituciones sigan haciendo esta corrupción para que no haya una justicia. Añoramos que haya un cambio estructural”.

Coty Camacho, actriz

“Mientras más podamos hacer una especie de movimiento energético para ver qué pasa, mejor, para dar un pequeño discurso cada quien de lo que está sintiendo y apoyarnos entre nosotras para ver cómo podemos parar esta ola de violencia”.

Alexis de Anda, comediante

“Creo que el hecho de que la gente se esté cuestionando si vamos a salir o no, ya es un movimiento independientemente de que haya mujeres que de verdad no puedan”.

Michelle Rodríguez, actriz y comediante

“No voy a ir a mi trabajo en televisión, otros medios también se están sumando, así que energéticamente habrá un cambio”.

Verónica Toussaint, actriz y conductora

“Hombres y mujeres tenemos que estar unidos y formar parte de esa convocatoria y ojalá obtengamos respuestas de las autoridades mucho más conscientes y sensibles”.

Martha Guzmán, conductora