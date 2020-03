Alerta: El Rodeo de Houston será cerrado 11 días antes por temor al coronavirus

El evento anual es el rodeo más grande del mundo

HOUSTON – Las autoridades informaron que el Rodeo de Houston cerrará 11 días antes de su programado final, que era el 22 de marzo.

El rodeo más grande del mundo se cierra luego de que el miércoles funcionarios y directivos del evento tuvieron una reunión por varias horas en las instalaciones del NRG Stadium.

El alcalde Sylvester Turner y funcionarios del Municipio se pusieron de acuerdo con los dirigentes del Rodeo de Houston para clausurar el evento por el temor al coronavirus.

Actualmente se han reportado 25 casos del coronavirus en el estado de Texas, 14 de esos casos se han confirmado en el área de Houston.

Noticia en desarrollo.