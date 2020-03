Estos productos comunes en casa pueden destruir el nuevo coronavirus

Las noticias de que las tiendas se están quedando sin geles desinfectantes para manos y toallitas de cloro pueden preocuparte sobre cómo proteger a tu familia en casa a medida que se propaga el COVID-19. Pero el jabón de manos servirá de mucho.

“No es posible desinfectar todas las superficies que tocas a lo largo del día”, dice Stephen Thomas, M.D., jefe de enfermedades infecciosas y director de salud global de la Upstate Medical University en Syracuse. “El planeta está cubierto de bacterias y virus, y estamos constantemente en contacto con estas superficies, por lo que lavarte las manos sigue siendo tu mejor defensa contra el COVID-19″.

Debes ampliar tu rutina de limpieza típica solo si alguien en la casa presenta señales y síntomas de una infección respiratoria, o si vives en un área con casos conocidos de COVID-19. En ese escenario, Thomas dice: “Limpia las áreas de alto tráfico que se tocan con frecuencia, como los mostradores de la cocina y los grifos del baño, 3 veces al día con un producto que mata los virus”.

La buena noticia es que los coronavirus son algunos de los tipos de virus más fáciles de matar con el producto apropiado, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA). “Este virus tiene una envoltura a su alrededor que le permite fusionarse con otras células para infectarlas”, explica Thomas. “Si perturbas ese recubrimiento, el virus no puede hacer su trabajo”.

Incluso si no puedes conseguir desinfectante para manos o las toallitas Clorox, a continuación encontrarás una serie de productos de limpieza que probablemente ya tengas en la casa, y que es más probable que las tiendas tengan en existencia, que son eficaces para desactivar el nuevo coronavirus. También te informamos sobre los productos que no funcionan, y cuándo puedes esperar que los minoristas tengan una reserva de suministros de limpieza.

Productos de limpieza que destruyen el coronavirus

Agua y jabón

Solo la fricción al tallar con agua y jabón puede romper la envoltura protectora del coronavirus. “Frota como si tuvieras algo pegajoso en la superficie y realmente necesitas quitártelo”, dice Richard Sachleben, químico orgánico y miembro de la American Chemical Society. Desecha la toalla o déjala en un recipiente con agua jabonosa por un rato para destruir las partículas de virus que puedan haber sobrevivido.

Blanqueador o cloro

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan una solución diluida de cloro (⅓ taza de cloro por 1 galón de agua o 4 cucharaditas de cloro por 1 litro de agua) para la desinfección del virus. Usa guantes mientras uses cloro y nunca lo mezcles con nada que no sea agua. (La única excepción es cuando lavas la ropa con detergente).

“El cloro funciona muy bien contra los virus”, dice Sachleben. Simplemente no conserves la solución por más de unos pocos días porque el blanqueador degradará ciertos recipientes de plástico.

El blanqueador también puede corroer el metal con el tiempo, por lo que Sachleben recomienda que las personas no tengan el hábito de limpiar sus grifos y productos de acero inoxidable con él. Debido a que el cloro también es duro para muchos mostradores (encimeras), debes enjuagar las superficies con agua después de desinfectarlas para evitar la decoloración o el daño a la superficie.

Alcohol isopropílico

Las soluciones de alcohol con al menos 70% de alcohol son efectivas contra el coronavirus. No diluyas la solución de alcohol. El alcohol es generalmente seguro para todas las superficies, pero puede decolorar algunos plásticos, dice Sachleben.

Peróxido de hidrógeno

Según los CDC, el peróxido de hidrógeno doméstico (3%) es eficaz para desactivar el rinovirus, el virus que causa el resfriado común, en 6 a 8 minutos de exposición. El rinovirus es más difícil de destruir que los coronavirus, por lo que el peróxido de hidrógeno debería poder descomponer el coronavirus en menos tiempo. Échalo sin diluir en una botella de espray y rocíalo sobre la superficie a limpiar, pero déjalo reposar en la superficie durante varios minutos.

El peróxido de hidrógeno no es corrosivo, por lo que está bien usarlo en superficies metálicas. Pero similar al blanqueador, puede decolorar las telas si accidentalmente se derrama en tu ropa. “Es genial para entrar en grietas o ranuras difíciles de alcanzar”, dice Sachleben. “Puedes echarlo en el área y no tienes que limpiarlo porque esencialmente se descompone en oxígeno y agua”.

Qué no usar contra el coronavirus

Desinfectante de manos casero

Probablemente estás viendo todo tipo de recetas de desinfectante para manos circulando en tus redes sociales e Internet, pero Thomas, en Upstate Medical en Syracuse, aconseja no hacer desinfectante casero. “La gente no conoce las proporciones correctas para usar, y el Internet no te dará la respuesta correcta”, advierte. “No solo puedes lastimarte, sino que te podría dar una falsa sensación de seguridad”.

Sachleben secunda ese consejo. “Soy un químico profesional y no mezclo mis propios productos desinfectantes en casa”, dice. “Las empresas gastan mucho tiempo y dinero para pagar a químicos profesionales específicamente para formular desinfectantes para manos que funcionen y sean seguros. Si lo haces tú mismo, ¿cómo puedes saber si es estable o si funciona?”.

Vodka

Hay recetas ampliamente circuladas en Internet que usan vodka para combatir el coronavirus. Un par de fabricantes de vodka, incluidos Tito y Smirnoff, ya han emitido declaraciones diciendo a sus clientes que su producto a prueba de 80 grados no contiene suficiente alcohol etílico (40% en comparación con el 70% requerido) para matar el coronavirus.

Vinagre blanco destilado

Las recomendaciones de desinfección con vinagre son populares en línea, pero no hay evidencia de que sean efectivas contra el coronavirus. (Lee sobre las 9 cosas que nunca debes limpiar con vinagre).

Cuándo los minoristas esperan más suministros

¿Te preguntas cuándo podrás obtener desinfectante para manos, toallitas Lysol, aerosoles Clorox, etc., en tu tienda local? TCR habló con las principales cadenas, incluidas Costco, CVS, Kroger, Stop & Shop y Walgreens. Dijeron que están viendo una escasez temporal y se están reabasteciendo tan rápido como lo permiten sus proveedores (aunque CVS dice que no está viendo una escasez de toallitas desinfectantes y aerosoles). Kroger y Stop & Shop han instituido límites de compra.

Pero tu mejor opción, dice Burt Flickinger, director gerente de Strategic Resource Group, una agencia de consultoría minorista y de bienes de consumo, es ir a los almacenes y grandes cadenas de supermercados.

“Tienen sus propios almacenes de distribución y reponen constantemente su mercancía”, explica. Agrega que Walmart tiene una de las mejores cadenas de distribución en el país y está preparada para desastres naturales como tornados o huracanes. En otras palabras, su sistema ya está en vigor, por lo que no tienen que luchar para satisfacer la demanda.

Flickinger dice que el mejor momento para comprar es de 6 a.m. a 8 a.m., porque los estantes generalmente se reabastecen durante la noche. Anticipa que los suministros de Clorox, 3M y Procter & Gamble se repondrán lo antes posible.

—Informes adicionales de Mary Farrell

