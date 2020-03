Inicia en México la venta de boletos para la rifa del avión presidencial

El sorteo de llevará a cabo el próximo 15 de septiembre

MÉXICO – La novedad en algunos puestos de la Lotería Nacional fueron los boletos para la rifa del 15 de septiembre de 100 premios de 20 millones cada uno. “Equivalente al valor del avión presidencial“.

En kioscos de Paseo de la Reforma colgaban los “cachitos” (billetes, boletos) verdes y blancos con la imagen del avión, pero, aunque el acontecimiento ha sido promocionado obsesivamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los expendios no había más de 20 boletos y en la mayoría no había ni uno. Algunos vendedores todavía consideraban si participar o no en la venta.

Afuera de la Lotería Nacional sólo había boletos en uno de los dos expendios. “Es que no todos pueden pagarlos, porque cada boleto nos cuesta a 500 pesos y la serie cuesta 10 mil pesos y si no los vendes no se pueden regresar”, dijo el vendedor que los tenía y que había vendido menos de una decena en todo el día.

El principal problema es el costo, afirmó también el responsable del kiosco ubicado afuera de la Secretaría de Bienestar, donde no había.

“Es más, la comisión será menos, normalmente nos pagan el 10 por ciento y aquí será del 8 por ciento. ¿Se imagina: más caros, menos comisión y no vas a poder devolverlos?”, se quejó.

Esa dificultad para adquirirlos hizo que el martes, día del arranque formal de la venta, no todos los kioscos tuvieran boletos.

El vendedor en la Secretaría de Bienestar lo comparó con el sorteo del día: 21 millones de pesos en tres series, de a 7 millones por serie. “Si compras una serie de 20 boletos, inviertes 600 pesos y te sacas 7 millones y son 60 mil boletos nada más. Allá cada boleto te cuesta 500 pesos y son 6 millones de boletos”, dijo.

Otro asunto es que en la rifa del avión no hay series, pues cada planilla tendrá números distintos. “Ese tipo no pensó, siempre hace las cosas improvisadamente”, sostuvo el vendedor.

“No es una rifa, es una cooperacha”, terció un hombre que compró cuatro boletos para la rifa del martes.

En cambio, el del kiosco afuera del Senado indicó que ya quería tener dinero para comprarlos. “Hoy vinieron como 15 preguntando por esos boletos, pero hay tiempo”.

En la Glorieta de Colón una vendedora sí tenía algunos en exhibición. Consideró que había mucha expectación, pero muy poca venta. “Vienen muchos a preguntar por el mentado avión, pero no compran. Son gente nueva, los clientes viejos no los compran”.

¿Que si ella compraría un boleto? “Ni loca”, dijo. “Fíjese, si en un sorteo normal son 60 mil cachitos y ahora imagínese con 6 millones de números, está más pelón”, expresó.

Sobre Avenida Juárez, Fredy Ortega, un colombiano que vive en México, compró un boleto.

“Más que nada lo hice por mi mujer, porque me dijo que era algo muy raro”, sostuvo.

La vendedora tenía en exhibición seis cachitos con un letrero en mayúsculas sobre una cartulina: “Gran Sorteo Avión Presidencial. Cachito $500 c/u”, pero no tenía claras las bases de la venta.

A pesar de que el presidente sólo quiere que se hable de la rifa del avión que no ha logrado vender, la encargada del kiosco localizado en el cruce de Juárez y Balderas tuvo que desprender un cachito para leer el reverso.

Ahí dice que “es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a gente pobre”. Y que el importe de los premios es aportado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que los premios serán pagados en la Ciudad de México por la Lotería Nacional, que para este sorteo no aplica reintegro en forma general, que el sorteo será el 15 de septiembre de 2020, que se emitieron 6 millones de cachitos a 500 pesos y se repartirán 100 premios de 20 millones cada uno.

“Ah, mira, no va a haber reintegros, y yo decía que iba a haber más premios aparte de los 100 de 20 millones”, dijo.