La carrera de autos más loca del mundo llega a Latinoamérica

Todos soñamos algún día con participar en una carrera de autos, sin embargo, esta carrera no es una común, pues es la carrera de “autos” más raros y extraños del mundo. Se trata de la Red Bull Soapbox Race, uno de los eventos más entretenidos y desafiantes que este mes de marzo llega a Latinoamérica en Santiago de Chile.

Pese a que los autos que compiten en esta cerrera no son motorizados, los pilotos que desean participar son desafiados a diseñar y construir vehículos a partir de la imaginación y competir contra reloj en una carrera cuesta abajo.

Cada auto debe ser fabricado a mano y debe ser diseñado pensando en los diferentes obstáculos y sorpresas que deben superarse durante los más de 600 metros de extensión que tendrá el track de la carrera. No pueden exceder un máximo de 1,8 mts de ancho y 3,5 mts de alto, debe estar al menos 20 cms del suelo y no más alto de 2 mts. Es obligatorio contar con frenos y control del volante y no exceder los 80 kgs de peso, (excluyendo al conductor).

La carrera es de entrada libre y comenzará a partir de las 11 de la mañana del sábado 14 de marzo en el Parque Metropolitano de Santiago, Chile, acceso Pedro de Valdivia Norte, y se espera que más de 10,000 aficionados de diferentes partes del mundo lleguen hasta la región para vivir una experiencia única de velocidad y aventura.

La segunda edición del Red Bull Soapbox Race de este 2020 se llevará a cabo el 7 de junio en Piazzale Michelangelo, Florencia, Italia.

Aquí un video de lo que puedes disfrutar en la famosa carrera.

