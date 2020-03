‘Te declararon muerto por error’, y otras extrañas razones por las que podrían negarte una tarjeta de crédito

Si conoces estos motivos, podrás corregirlos para que te den tu tarjeta

Una tarjeta de crédito podría convertirse en una herramienta financiera muy útil si la sabes usar sin propasarte. Sin embargo, obtener una a veces puede volverse complicado.

Por eso, a continuación, te compartimos las razones más extrañas por las que podrían negártela.

1–Te declararon muerto por error

Tu número de Seguro Social es un elemento importante de identificación personal que deberás presentar cuando solicites una tarjeta de crédito a un banco. Sin embargo, si la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) te enumeró erróneamente como fallecido (lo cual puede suceder) es posible que sea rechazada tu solicitud de préstamo o de una tarjeta de crédito, de acuerdo con The Ascent.

2–Tu identidad ha sido confundida por la de otra persona

Podría pasar que la deuda de otra persona aparezca en tu informe de crédito, especialmente si ésta tiene el mismo nombre o un número de Seguro Social similar.

Por eso, es crucial que verifiques tu informe de crédito en busca de errores varias veces al año. Si notas que tienes una deuda que no es tuya, toma las medidas necesarias para corregir el error.

3–No tienes historial de crédito

A menudo, no tener un historial de crédito podría hacer que no tengas la aprobación para una tarjeta de crédito, ya que los prestamistas no podrían saber si eres responsable y les regresarás el dinero, por lo que prefieren no arriesgarse.

Recuerda que, si te niegan una tarjeta de crédito, siempre puedes preguntar el motivo, ya que las tres situaciones ya mencionadas podrían corregirse.

–También te puede interesar: Te pagan $1,000 por ver 24 películas de Disney